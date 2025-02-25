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非牙痛也不是三叉神經痛 「非典型顏面疼痛」作怪！

2025/02/25 05:30
非牙痛也不是三叉神經痛 「非典型顏面疼痛」作怪！

▲半邊的顏面疼痛，除了三叉神經痛，還有難以名之卻又糾纏不已的非典型顏面疼痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

52歲的張小姐是公務員，2個月前拔完牙之後，左邊的臉頰就隱隱作痛，但是回到牙醫的檢查卻又說沒事。牙醫懷疑是三叉神經痛，所以介紹去了一趟神經科門診，醫師試了1週神經痛的用藥，還是沒效，所以輾轉前來諮詢。

張小姐一開頭就情緒激動地講了3分鐘她東奔西跑的就醫經過，卻還沒有描述究竟這是怎樣的痛，我請她平復一下心情，完整敘述一下症狀。她說：「我的左臉靠近鼻翼的地方一直覺得很痛，但有時候又像是在口腔裡痛，好像可以壓得到，也不像人家講的被電到，或是吃東西的時候誘發，但就是很不舒服。」

張小姐講話時有些鼻音，因此我同時做了鼻竇的壓痛測試，但不明顯。我心想著鼻竇炎，所以又問她：「有鼻涕倒流的感覺嗎？」張小姐搖搖頭，神情很是無奈：「消炎止痛的藥吃了就好，但停了後就復發，治療不但沒有進展…」

或許會有人以為做電腦斷層掃描就可查清楚，其實如果沒有預先想好診斷，多半也是徒勞無功。根據張小姐的敘述，我想到了「非典型顏面疼痛」，因此試了低劑量的抗憂鬱藥物，2週後，她的疼痛感竟下降了一半，療效令張小姐相當滿意。

其實半邊的顏面疼痛，除了三叉神經痛，還有難以名之卻又糾纏不已的非典型顏面疼痛。這是一個常發生在40-50歲女性，與焦慮與憂鬱有密切關聯的一種症候群，偏向一側，經常被誤以為是三叉神經痛，但既不像觸電那般刺麻，也和牙齒咬合無關，就只是悶悶鈍鈍的痛。

抗憂鬱劑比傳統消炎藥效果好

最令人不解的是，非典型顏面疼痛找不到傷口，卻經常發生在牙齒治療之後。治療的藥物會用到身心醫學科常用的抗憂鬱劑，效果比起傳統消炎藥好得多。

如果疼痛時拿到的處方是抗憂鬱劑，也千萬別太驚訝，抗憂鬱劑確實是慢性疼痛的常見用藥，不見得代表得了憂鬱症，或醫生開錯藥。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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