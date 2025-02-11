頭痛 不一定都是偏頭痛

▲頭痛應找出病因對症下藥，才能真正止痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

我的小學同學莊小姐趁著年假出國旅遊，出門前，她就把能想到的藥物都帶著，以備不時之需。果不其然，一下飛機就開始頭痛，原本想說過兩天就會好，沒想到卻越演越烈，只好拿出藥盒裡的各種備藥來試，1週過後仍不見好轉，甚至量到170mmHg的收縮壓，趕緊詢問我該怎麼辦？

我先問她：「平常的血壓就這麼高嗎？這次的頭痛是怎樣的痛法？」莊小姐說：「我的血壓平均約130mmHg，有偏頭痛病史，但很少發作，這次了降血壓藥氨氯地平（Amlodipine），也吃了乙醯胺酚（Acetaminophen），但就是沒效，不但血壓壓不下來，還更高！至於頭痛，就是悶悶緊緊的，整天都在痛，止痛藥效果都很短，這個禮拜根本沒玩到，只有泡溫泉的時候舒服些。」

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我想到最近的流感也會誘發頭痛，不過她卻沒有發燒、喉嚨痛或者咳嗽。莊小姐繼續提到：「喔！對了，我還有準備治療偏頭痛的止痛藥翠普登類藥物（Sumatriptan），也是沒效，我是不是什麼更嚴重的頭痛啊？」

聽完她的敘述，我驚訝地回：「你的頭痛都超過1星期了，要考慮的是緊縮型頭痛或是高血壓，不會是典型的偏頭痛。反而你原來的高血壓，會因為翠普登具有血管收縮的作用，造成血壓上升或是胸悶。」

若出現高血壓 噁心要當心

雖然翠普登類藥物多半能有效治療偏頭痛的急性症狀，但若頭痛不屬於偏頭痛，特別是有高血壓或心臟病的人，這類藥物反而會有心肌缺血或陣發高血壓的風險。隔天，莊小姐把翠普登停掉，並且確實控制血壓，穩定落在收縮壓130mmHg，也試著按摩放鬆頸部肌肉，再過了一天，頭痛就慢慢退散了。

偏頭痛雖然是最常見的頭痛類型，但不代表專門治療偏頭痛的翠普登藥物可以應用在其他類型的頭痛上。

頭痛時若出現無法控制的高血壓、噁心想吐、昏沉嗜睡、視線模糊、發燒發冷，都要考慮是更嚴重的腦內疾病，不可小看。

若遇到不尋常的頭痛，還是要先諮詢神經內科醫師，才能排除掉危險的診斷，也千萬不要有「比較貴的藥就比較好」這種想法，以免適得其反。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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