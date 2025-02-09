藥食膳泡足浴 冷天暖心補體力

▲舒心香氛足浴包。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲天麻黨參板豆腐。(照片提供／王儀絜)

想要在上班時保有活力，除了生活作息要規律，感到疲倦時不妨擴胸伸展，遇到壓力要適時說出口，也可以選擇吃營養易消化吸收的料理，並善用中藥來照顧心情跟體力。

分享一道可補充體力的藥食膳及一帖舒心足浴方

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◎天麻黨參板豆腐

●藥食材：天麻、茯苓、枸杞、黨參、核桃仁、玉米筍、板豆腐、鹽。

●步驟：

1.上述藥食材全部洗淨，板豆腐、玉米筍切成適中。

2.將步驟1的藥食材用適合的容器盛裝（板豆腐及核桃仁除外），加入適量的水，放入電鍋內鍋，外鍋加入2杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，備用。

3.煎鍋放入少許油，待熱鍋後，先轉小火，放入板豆腐，再開到適度火候，煎至上色，即可盛盤，接著放入核桃仁炒香，盛起放於板豆腐上。

4.把步驟2蒸熟的藥膳湯汁（含藥食材），放入鍋中稍微拌炒，加入適量鹽調味，最後將湯汁淋在步驟3的板豆腐上，即可上桌。

●功效：

「天麻」性味甘平，改善頭痛暈眩、幫助腦部循環。

「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血。

「茯苓」性味甘淡平，可利水滲濕、益脾和胃、寧心安神。

「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。

「核桃仁」性味甘溫，滋補肝腎、延緩老化。

「板豆腐」性味甘鹹寒，清熱散血、和脾胃。

「玉米筍」含有維生素A、C、類胡蘿蔔素。

●小叮嚀：亦可將全部的藥食材放於適合容器中，用電鍋蒸熟，食用前再淋上適量醬油調味。

◎舒心香氛足浴包

●藥食材：乳香、雞血藤、桂枝、乾薑、玫瑰花、香茅。

●步驟：

1.將上述中藥材用過濾紙袋包好。

2.將步驟1裝有藥食材的過濾紙袋放入電鍋內鍋，加入適量水，先浸泡約15-20分鐘。

3.電鍋外鍋放入2杯水，按下開關蒸煮，待開關跳起，再燜10分鐘即可。

4.準備適合泡腳的容器，先注入適量涼水，再小心取出步驟3的足浴藥水，慢慢加入泡腳容器中，調整好溫度，進行足浴約15-20分鐘後，將腳擦乾，穿上防滑保暖襪或鞋子即可。

●功效：

「乳香」性味辛苦溫，可活血行氣止痛、消腫生肌。

「雞血藤」性味苦甘溫，可行血補血、舒筋活絡。

「桂枝」性味辛甘溫，可溫通經脈，助陽化氣。

「玫瑰花」性味甘微苦溫，可行氣解鬱，活血止痛。

「乾薑」性味辛熱，可溫中散寒、回陽通脈。

「香茅」性味辛溫，可袪風除濕、消腫止痛。

●小叮嚀：若天氣轉暖和，可將乾薑換成生薑；若足部有傷口者，建議待癒合後再進行足浴。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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