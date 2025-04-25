自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》阿嬤手腫如麵龜 吃藥+運動1週順利消一大半

2025/04/25 20:57

醫師表示，局部浮腫，單靠藥物往往不夠，必須藥物加上運動相輔相成，1週後水腫成功消了大半；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，局部浮腫，單靠藥物往往不夠，必須藥物加上運動相輔相成，1週後水腫成功消了大半；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位阿嬤全身都浮腫的厲害，薄薄的皮膚被撐得發亮，兩隻手臂腫得像發酵過頭的麵龜，水泡鼓得像快要破掉，還透出血水，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊判斷，這種局部浮腫，單靠藥物往往不夠，因此教阿嬤運動處方，與藥物一起定時定量。1週後回診，阿嬤笑咪咪地伸出手，原本腫脹的手臂幾乎消了一大半，連20cm的大血泡也消了，讓皮膚重新貼回手臂上。

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，這位阿嬤被家人帶到門診時的狀況，因此在第一時間，幫她搭配搭配利尿劑，調整藥物幫助排水、補打營養針，讓身體有力氣恢復、安排檢查，找出潛在的惡化原因，不過局部浮腫的關鍵在於「循環太差、肌肉沒在動」，所以給她超簡單運動處方：

●把手舉高過頭。
●握拳10秒後放鬆。
●1次做10分鐘，1天做照3餐，共3回。

王婷翊說，1週後阿嬤回診，皮膚狀況恢復得超漂亮。也提醒同樣有水腫困擾的民眾，想要消水腫，不能只靠藥物，還要靠動。吃藥固然能幫助排水，但不動水仍卡在末端，肌肉收縮就像身體的「天然幫補」，只要動得好，水就回得快，腫也消得快，若下次遇到手腳腫腫的狀況，除了利尿劑，把「動起來」也一起列進治療清單吧！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中