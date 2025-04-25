健康網》阿嬤手腫如麵龜 吃藥+運動1週順利消一大半

醫師表示，局部浮腫，單靠藥物往往不夠，必須藥物加上運動相輔相成，1週後水腫成功消了大半；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位阿嬤全身都浮腫的厲害，薄薄的皮膚被撐得發亮，兩隻手臂腫得像發酵過頭的麵龜，水泡鼓得像快要破掉，還透出血水，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊判斷，這種局部浮腫，單靠藥物往往不夠，因此教阿嬤運動處方，與藥物一起定時定量。1週後回診，阿嬤笑咪咪地伸出手，原本腫脹的手臂幾乎消了一大半，連20cm的大血泡也消了，讓皮膚重新貼回手臂上。

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，這位阿嬤被家人帶到門診時的狀況，因此在第一時間，幫她搭配搭配利尿劑，調整藥物幫助排水、補打營養針，讓身體有力氣恢復、安排檢查，找出潛在的惡化原因，不過局部浮腫的關鍵在於「循環太差、肌肉沒在動」，所以給她超簡單運動處方：

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●把手舉高過頭。

●握拳10秒後放鬆。

●1次做10分鐘，1天做照3餐，共3回。

王婷翊說，1週後阿嬤回診，皮膚狀況恢復得超漂亮。也提醒同樣有水腫困擾的民眾，想要消水腫，不能只靠藥物，還要靠動。吃藥固然能幫助排水，但不動水仍卡在末端，肌肉收縮就像身體的「天然幫補」，只要動得好，水就回得快，腫也消得快，若下次遇到手腳腫腫的狀況，除了利尿劑，把「動起來」也一起列進治療清單吧！

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