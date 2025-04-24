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健康 > 傷病癌症 > 外傷

康橋命危學生鬼門關救回 彰基總院長創「綠色隧道」是關鍵

2025/04/24 13:13

顏姓男學生經彰基輸血上百袋6000CC血液，24小時內昏迷指數即從3到8再到清醒，從鬼門關救回。（資料照）

顏姓男學生經彰基輸血上百袋6000CC血液，24小時內昏迷指數即從3到8再到清醒，從鬼門關救回。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕康橋國際學校秀岡校區單車環台活動，車隊行經彰化縣時遭逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓男學生一度命危，經彰化基督教醫院輸血上百袋6000C.C.血液，24小時內昏迷指數即從3到8再到清醒，彰基總院長陳穆寬對此強調，他3年前創建的「綠色隧道」制度，在這次發揮關鍵作用，堪稱典範。

陳穆寬指出，他於3年前創建「綠色隧道」制度，亦即包括彰基醫學中心、南投基督教醫院、雲林基督教醫院、員林與鹿港、二林基督教醫院等，都納入「綠色隧道」制度，只要有病況或傷況相當嚴重的患者，需要從地方醫院轉院到彰基總院搶救，都可以直接後送總院，隨時準備好病房、病床及相關急救設備。

康橋單車環台活動，日前車隊行經彰化縣時遭逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷。（資料照）

康橋單車環台活動，日前車隊行經彰化縣時遭逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷。（資料照）

陳穆寬說，這次顏生原本一度性命垂危，在二林基督教醫院時甚至還量不到血壓，昏迷指數只剩3，在與彰基總院聯繫後，立即轉院至總院，總院方面，包括創傷科、神經外科、麻醉科與整形外科都同時到位，也早已備妥相關搶救設備，所需的血液也早已備妥，並迅速挪出病床；顏生一抵達總院，1分鐘之內就開始輸血，進行手術。最終共輸血上百袋6000C.C.血液，終於在24小時內，顏生的昏迷指數從3升到8，再到清醒，從鬼門關救回。

彰基總院長陳穆寬3年前創建的「綠色隧道」制度，在這次搶救顏姓學生中發揮關鍵作用，堪稱典範。 彰基提供）

彰基總院長陳穆寬3年前創建的「綠色隧道」制度，在這次搶救顏姓學生中發揮關鍵作用，堪稱典範。 彰基提供）

彰基的「綠色隧道」制度，在搶救重症病患時扮演關鍵角色。（記者湯世名攝）

彰基的「綠色隧道」制度，在搶救重症病患時扮演關鍵角色。（記者湯世名攝）

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