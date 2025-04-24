嘉基院史館重啟 美籍宣教護理師見證歷史

來自美國的早期宣教護理師吳台麗等5人，今天參與嘉基院史館重啟儀式，見證歷史。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕 嘉義基督教醫院歡慶67週年，今天舉行「院史館重啟暨新書發表」，現場邀請來自美國的早期宣教護理師吳台麗等5人見證歷史，院史館原為宣教護理師宿舍，她們曾在嘉基服事多年，在此生活，對醫院充滿感情。

嘉基院史館所在建築落成於1962年，為一棟3層樓的西洋風格紅磚建築，原為宣教護理師宿舍，此次修繕不僅保存歷史建築原貌，更依據當年照片與文獻細緻地複刻宿舍內部陳設，使空間既承載歷史，又具備現代展示與員工休憩功能。

請繼續往下閱讀...

活動在嘉基院史館前展開，由嘉基退休員工詩班獻唱詩歌揭開序幕，隨後由嘉基院長陳煒、嘉市衛生局長廖育瑋等人共同見證重啟儀式，氣氛溫馨。

現場5位來自美國的早期宣教護理師吳台麗、柯白蕊、施蓮如、葛與孟琳達女士特地回到嘉基參與盛會。

早期宣教護理師柯白蕊說，「宣教護理師宿舍不只是宿舍，是我們的第二個家。」（記者丁偉杰攝）

她們感性表示，「每次回來都一定會來這裡看看，這裡不只是宿舍，是我們的第二個家。」回憶起當時任護理部主任、備受敬愛的傅珍珠教士，曾長年居於此地，每年聖誕節她會親手準備餅乾與咖啡，邀請全院同仁歡聚，成為許多員工心中溫暖不變的回憶。

為了重現這份情感連結，院史館特別打造「宣教士生活空間展示區」，讓歷史能被看見，再次觸動人心。

嘉基也同步發表院史叢書《因愛．純粹》、《心之所向》，書中以詳實筆法紀錄嘉基從創院院長戴德森醫師、多位宣教士拓荒時期，到在地醫療團隊接棒的發展歷程，見證一段段平凡卻深刻的醫療史詩。

廖育瑋表示，嘉基不只是醫院，更是嘉義這座城市生命故事的一部分。陳煒說，這棟建築是嘉基歷史的見證者，透過重新整修使用，來紀念宣教士的奉獻，也喚起退休同仁對過去的深刻記憶。

嘉基歡慶67週年，今天重啟院史館。（記者丁偉杰攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法