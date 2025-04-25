健康網》夫妻「交換伴侶」玩很大 怕染性病又怕遇熟人跨區就醫

醫師接獲有夫妻參加交換伴侶派對後，擔心染性病而跨區就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外傳新竹地區「交換伴侶派對」近期似有回溫跡象，真相如何不得而知，不過桃園地區的泌尿科醫師卻說，門診有接獲有一對40多歲的夫妻自稱曾參與新竹地區的「夫妻聯誼」擔心染性病，又怕遇見熟人，特別跨區就醫，幸好檢查後，未發現感染，但還是選擇接種HPV疫苗。

顧家醫療總院長顧芳瑜表示，雖然過去曾聽聞有交換伴侶社群存在，但在桃園分院診間實際遇到此類情況仍屬首次。這對夫妻檢查結果雖為陰性，但對潛在風險仍感憂心，因此建議可透過HPV疫苗與暴露前預防性投藥（PrEP）等方式，提升防護力，以降低未來風險，最終兩人選擇接種疫苗。

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醫師提醒，除了要注意安全性行為外，HPV疫苗與預防性投藥是目前具科學實證的有效防治方式，可大幅降低感染與傳播風險；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

顧家醫療中山分院院長施冠偉也說，曾有一名孕婦因不願進行性行為，丈夫便自行前往酒店尋求管道，結果遭妻子發現後，被「押」到門診一同接受性病篩檢。最終檢查發現，太太沒有感染，但丈夫卻被驗出感染淋病，但沒有任何症狀，經抗生素治療後已順利康復，並同步建議其接種HPV疫苗，以防未來感染。

施冠偉指出，疫情解封後的這兩年，民眾社交活動增加，相關性病的感染比例也有上升趨勢。許多患者以為性病與自己無關，但實際上在門診中已逐漸成為常見就診原因。

他呼籲，有高風險性行為、或對自身狀況有疑慮的民眾，應定期接受性病篩檢，並可考慮接種疫苗或使用PrEP等預防措施。

顧芳瑜也強調，性行為活躍者應維持良好防護習慣，尤其參與開放性或非單一伴侶性行為者，更應提高警覺。除了注意安全性行為外，HPV疫苗與預防性投藥是目前具科學實證的有效防治方式，可大幅降低感染與傳播風險。

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