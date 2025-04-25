健康網》誤當痔瘡拖延就醫 一查竟是大腸癌 醫：5症狀應及早檢查

劉博仁指出，大腸癌的症狀多樣，容易被忽視，如有出現血便、排便異常、腹部不適、體重減輕或疲倦等症狀，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兩位罹患大腸癌的女性患者，之前因糞便出血卻都認為是痔瘡出血，拖延了四個月以及六月才求醫。其中一位甚至因嚴重貧血導致頭暈，經醫師檢查發現是一位是大腸癌第三期，另一位是直腸癌合併肝臟轉移，是第四期。科博特診所院長劉博仁指出，大腸癌的症狀多樣，容易被忽視，如有出現血便、排便異常、腹部不適、體重減輕或持續疲倦等症狀，應及早就醫檢查。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文表示，這些案例提醒我們，大腸癌的症狀多樣，容易被忽視。因此，了解其風險因子、症狀及預防方法至關重要。

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劉博仁指出，大腸癌與多種因素有關，主要包括：高攝取紅肉與加工肉品如培根、香腸、火腿。據研究，每日攝取50克加工肉品，罹患大腸癌的風險增加約18%。此外，攝取蔬果不足、缺乏膳食纖維，也會影響腸道健康並提升癌症風險。肥胖與缺乏運動的生活方式、過量飲酒與吸菸，也都是大腸癌促發因子。有家族病史或年齡超過50歲者，風險更高。

研究指出，每日攝取50克加工肉品，罹患大腸癌的風險增加約18%。（圖取自freepik）

劉博仁提到，大腸癌初期可能無明顯症狀，但隨著病情進展，可能出現以下表現：

• 糞便帶血或顏色異常：如糞便呈黑色或帶有鮮紅色血液。

• 排便習慣改變：如腹瀉、便秘或排便不乾淨感。

• 腹部不適：如腹痛、腹脹或腹部有腫塊。

• 體重減輕與疲倦：無明顯原因的體重減輕或持續疲倦。

若出現上述症狀，應及早就醫檢查。

定期篩檢 注意身體變化

劉博仁說明，早期發現大腸癌對治療效果至關重要，應定期篩檢；50歲以上或有家族病史者，應每年進行糞便潛血檢查，每5至10年接受一次大腸鏡檢查。並注意身體變化；如出現上述症狀，應及早就醫，不可忽視。

劉博仁說，2024年一項發表於《Nature Communications》的研究指出，每日攝取30克紅肉和加工肉品，患大腸癌的風險增加8%；若每日攝取100克，風險增加29%。這強調了限制紅肉和加工肉品攝取的重要性。

研究指出，每日攝取30克紅肉和加工肉品，患大腸癌的風險增加8%；若每日攝取100克，風險增加29%。（圖取自freepik）

劉博仁提醒，大腸癌的預防與早期發現，需要我們對自身健康的關注與積極行動。若出現異常症狀，應及早就醫檢查，並透過健康的飲食與生活方式，降低患病風險。

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