健康網》男比女易染HPV！ 醫：接種疫苗「杜絕6癌1病」

醫師提醒，男性也要接種HPV疫苗，杜絕「6癌1病」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只女性要施打HPV疫苗，伴侶一起接種更有保障！禾馨醫療泌尿科醫師廖奕安提醒，事實上，相比於女性，男性感染HPV機率更高，況且HPV除了是誘發子宮頸癌的禍首外，還與外陰癌、陰道癌、頭頸癌、肛門癌、陰莖癌及菜花有關，因此呼籲男性也要接種疫苗，做好安全性行為等防護措施，遠離病毒。

男性也該施打HPV疫苗3原因

廖奕安在臉書專頁「禾馨醫療」發文指出，相比於女性，男性感染HPV的比例更高，且感染後清除病毒能力比女性弱，據統計，18-59歲男性中，將近每2人就有1人生殖系統感染HPV；再者，男性一般鮮少主動常規做篩檢，更不容易提早察覺相關癌前病變；最後，男性也可能被女性傳染，據統計，女性將HPV傳染給男性的機率為12.3％，反之，男性將病毒傳染給女性為7.3％，因此更需要積極預防。

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醫師表示，施打HPV疫苗可預防菜花；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

施打疫苗保護自己、伴侶

廖奕安建議，男性應透過安全性行為、接種HPV疫苗，減少自己感染與傳染伴侶風險，也能預防男性頭頸癌、肛門癌、陰莖癌、避免菜花好發，使黏膜處形似菜花的突起物，為自己築起健康保護牆！

廖奕安舉例，以現行廣為施打的9價HPV疫苗為例，可預防9成第6及11型HPV引起的尖銳濕疣（菜花），亦對男女的頭頸癌、肛門癌、陰莖癌、子宮頸癌、外陰癌、陰道癌有預防保護效果。

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