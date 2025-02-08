甩掉「過年肥」 清爽藥食膳神救援

▲山楂菊花茶。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲荷葉黃耆文蛤蔬食湯。（照片提供／王儀絜）

「每逢佳節胖三斤」這是一句對於節日期間因開心飲食而體重增加的幽默形容，如何讓年節期間放鬆的體態能迅速恢復，應該也是很多人的心聲。其實，不二法則就是不多食及常活動，留意每餐攝取量，並減少高油高糖的料理、白天少量常喝水；久坐時別忘記要起身活動筋骨；假日或平日下班時可選擇適合自己體能的活動，如散步或快走，亦可選擇運用中藥材及藥食膳來幫助。

分享兩道簡易的清爽養生藥食膳及茶飲：

◎荷葉黃耆文蛤蔬食湯

●藥食材：荷葉、白皮黃耆、玉米鬚、生薑、文蛤、玉米、茭白筍、青花菜、黑木耳。

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●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，玉米、茭白筍、青花菜及黑木耳切適中，生薑拍碎，備用。

2.將步驟1的荷葉、黃耆、玉米鬚、生薑、玉米、黑木耳放入鍋中，加入適量水，大火煮滾後轉小火，續煮10分鐘後，加入茭白筍、青花菜，再煮5分鐘，最後，加入文蛤煮至殼開，即可關火盛盤。

●功效：

「荷葉」性味苦平，可清熱解暑、改善脾虛腹脹。

「黃耆」性味甘溫，可益衛固表、補氣。

「玉米鬚」性味甘平，可利水消腫。

「生薑」性味辛溫，可發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳；味辛溫，可除濕、溫胃。

「文蛤」性味鹹冷，可除煩渴、利尿、解酒。

「玉米」性味甘平，可調中開胃、含有豐富營養素。

「青花菜」含膳食纖維、維生素A、C、葉酸、胡蘿蔔素。

「茭白筍」含膳食纖維、維生素A、C、B1、B2。

「黑木耳」含膳食纖維、蛋白質、維生素B2、C。

●小叮嚀：文蛤本身已具鹹味，可自行斟酌鹽的調味；素食者去文蛤即可。

◎山楂菊花茶

●藥食材：山楂、菊花、枸杞、生甘草、生薑、柑橘。

●步驟：

1.將山楂、菊花、枸杞及甘草放入過濾袋，生薑切片，柑橘剝瓣。

2.將步驟1裝有藥材的過濾袋及生薑放入鍋中，加入適量的水，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘後，放入柑橘，即可關火，待溫度稍涼，即可倒出飲用。

虛寒體質 改用炙甘草

●功效：

「山楂」性味酸甘微溫，可健脾行氣、消食磨積。

「菊花」性涼甘苦，疏散風熱，平肝明目。

「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。

「柑橘」含膳食纖維、維生素Ｃ。

「甘草」性味甘平，可養心潤肺健脾、調和藥性。

●小叮嚀：可視個人體質調整藥材比例，如虛寒體質者可將生甘草改為炙甘草；柑橘為時令水果，可依照季節替換。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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