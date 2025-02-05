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自費藥 健保雲端查不到藥歷 交互作用複雜 當心用藥盲點

2025/02/05 05:30
自費藥 健保雲端查不到藥歷 交互作用複雜 當心用藥盲點

▲服用藥物要小心交互作用，特別是自費藥物在健保雲端藥歷查不到；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

80歲的陳媽媽3年前中風，一直都有服用抗血小板製劑，雖然服用阿斯匹靈沒有出現胃潰瘍的副作用，但是因為年事已高，當時的醫師建議她自費服用clopidogrel這類比較不會傷胃且預防中風效果更好的抗血小板藥物，陳媽媽的女兒一口答應。然而這2週陳媽媽似乎出現講話口齒不清的狀況，因此女兒陪同她來就醫。

陳媽媽的血壓偏高，講話較慢，而手腳力氣普通，不易看出有哪一側特別無力，不過陳媽媽的女兒很確定她的口齒清晰度有差別，也因為她有三高慢性病，加上曾經腦中風，所以再次中風的機會相對較高。

在陳小姐拿出陳媽媽服用的藥物前，我也上網查詢健保雲端藥歷，由於clopidogrel是自費，所以查不到。在我的經驗裡，如果腦中風的患者能夠按時吃藥預防，極少數會再發，因此不太明白陳媽媽為何會再次中風。此時，女兒拿出了另一包盒裝藥，提到：「媽媽雖然沒有胃潰瘍，但是偶而也有胃痛，去看了腸胃科醫師，他建議如果經濟狀況許可，不如自費買氫離子幫浦抑制劑（proton pump inhibitor，PPI），因為它抑制胃酸效果最好，所以我也幫媽媽用自費買。」

我看到陳媽媽竟然同時使用了clopidogrel與PPI，瞬間明瞭。這是已經被證實的藥物交互作用，除了特定的氫離子幫浦抑制劑，絕大部分都會破壞clopidogrel的抗血小板作用，反過來會增加心臟病或腦中風，也就是心血管阻塞的風險！而神經科的醫師與腸胃科的醫師都開立了自費用藥，無法從雲端藥歷查到，如果不是女兒將藥物帶來，根本找不到元凶。

勿迷失「貴的藥比較好」 患者多科看診 用藥應整合

陳小姐問：「不是自費的藥都比較好嗎？怎麼會這樣？」我向她們說明：「藥物的交互作用複雜，不是貴的就比較好，幸好妳今天帶藥來，我們才能發現。」

自費用藥有其優點，但潛在的風險是，當病人看著好幾科的醫師而沒有整合時，用藥就會出現盲點。雖然說醫師應當仔細比對病患所有用藥，但是這也同時是病人及家屬的責任，特別在老年人有多重慢性病，多科看診又多重用藥時，該特別留意，也不要相信「貴的藥一定比較好」。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科主治醫師）

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