開心團圓吃太多 麥茶健脾、按穴助消化

▲圖3：睡前將雙手掌心搓熱後，放在肚臍上。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

▲圖2：輕揉內庭穴可助消化。（照片提供／趙家儀）

許多人過年時熬夜，因為團聚，吃了許多平常不常接觸的零食，例如：核桃、年糕、甜食、零嘴、瓜子等高熱量、高油食品，容易造成脾胃濕熱，也就會造成「脾胃失調」。

▲圖4：以肚臍為中心點，以順時針方式畫同心圓按摩，。（照片提供／趙家儀）

因為高油、高糖、高熱量的食物在中醫是屬於濕熱之品，容易生痰生濕，對腸胃不好者（平時容易脹氣、打嗝，或容易出現胃食道逆流者）是較大的負擔，也就是吃了負荷不了的食物後，到了腸胃變成難以代謝的病理產物（痰飲水濕），就會開始出現長痘痘、口氣重、舌苔厚、排便不順暢，甚至吃東西沒幾口就腸胃脹氣。

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▲圖1：自製麥茶。（照片提供／趙家儀）

●體質燥熱者，吃了過多高油等濕熱之品，容易造成牙齦出血、口乾、口苦、口臭等症狀。此時可飲用少量蓮藕茶、綠豆湯、青草茶，但因為這些過於寒涼，也不可過度，以免損害脾胃。

●體質較虛弱者，若因飲食不節造成容易造成脹氣或消化不良時，可以依個人體質請中醫師開立健脾益氣等陳皮、黨參、白朮、茯苓等中藥，依據個人體質酌加調整劑量。也可以選用無糖的麥茶，但市面上有許多種麥茶，請民眾盡量選擇「無熱量、無加糖、無碳水化合物」的麥茶，對腸胃的負擔最小，且可以幫助消化。

麥茶是大麥焙煎製成的麥茶，大麥屬性微涼，可以清除體內的虛熱，健脾胃。若民眾想要自己在家裡煮，也可以用大麥50公克，加入2000c.c.的水（大麥跟水的比例為1:40），大火在鍋中煮沸後，轉中火續煮10分鐘，熄火後再燜20分鐘之後過濾，建議不加糖，溫熱或放涼後飲用（圖1）。

要特別注意「飲食7分飽即可」，不宜過量，吃過多對腸胃是個負擔。吃飽飯後休息半小時到1小時後可以散步走路約半小時，讓氣血循環變好，也可以配合按摩內庭穴（圖2），此位於腳背第2趾和第3趾，腳叉縫的凹陷處，可以消食積，幫助消化，一次按摩5-10下，以輕揉為度。

睡前按摩肚臍促進排便

另外，睡前可以將雙手掌心搓熱後放在肚臍上（圖3），以肚臍為中心點，以順時針方式由內而外慢慢按摩，以畫同心圓的方式，同樣動作重複約10次，可達到促消化、助排便（圖4）。

春節是大家團聚的好時光，但是若因為暴飲暴食造成年節後「脾胃失調」，反而得不償失，建議大家飲食有節，才能過個健康快樂的好年！

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

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