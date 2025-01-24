過年好心情 飲食節制好健康

▲美食佳餚排滿桌，常讓人吃過飽。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲火鍋料如果加上黨參、當歸等中藥材會更為養生美味。 （照片提供／邱伯恩）

過年最常見的症狀就是暴飲暴食，難得一年一度的節慶美食，一不注意就會過飽。當飲食量超出我們的消化能力時，就可能會出現一些消化不良、噁心和腹脹等症狀，這是由於食物在腸道內停滯，影響腸道蠕動。

此外，年節許多的必吃食物多數難以消化，例如年糕，對於消化系統較弱的人切記不能食用過度。而其他像糖果、肉乾等傳統節慶美食，不僅熱量高，糖、脂肪和鈉含量也很高。

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團圓飯吃火鍋 放中草藥調味更養生

根據統計，大多數人在年假期間攝取的熱量通常比平常多39%，且將近45%的人在農曆年假期間平均體重會增加1.7公斤。這些高熱量的食物也都屬於容易讓人火氣大的成分，過量會出現便秘、唇破口破、煩躁上身的症狀。

年節美食難免連續的大魚大肉與三餐過量油膩，這會導致許多健康問題。提供簡單的飲食策略，讓每個人能夠在迎新年的同時兼有口福，也能過最健康養生的生活。

建議團圓飯如有火鍋，不管是雞肉、豬肉、海鮮或素食鍋，可以兼放一些常用的中草藥來調味，同時還可以提供一些額外的營養和藥用功效。包括：淮山藥、黨參、當歸、枸杞、紅棗、玉竹。

●淮山藥：屬高纖維藥材，益於體重控制與幫助脾胃消化。

●黨參：可以增加消化液的分泌、調節腸道運動。

●當歸：可以補血、活血。

●枸杞與紅棗：其多醣體和抗氧化物質可以提高免疫系統功能，增強人體免疫力。

●玉竹：具有養陰、潤燥、除煩、止渴等功效，現代醫學研究認為，玉竹含有對人體保健作用的多種甙類和氨基酸。

另外，對於喜歡小酌的人，可以嘗試搭配葛花做茶飲。葛花可以降低血液中酒精含量，因此常被用於古代治療酒精中毒。它有助於緩解宿醉症狀，包括頭暈、頭痛、胃部不適和嘔吐。以3克左右的葛花，搭配250-300c.c.滾水泡煮約5分鐘即可飲用。（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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