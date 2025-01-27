防範流感養足「正氣」 中醫籲避免3大NG行為

中醫可依照風寒證、風熱證治療流感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕流感疫情升溫，睿鳴堂中醫診所醫師莊可鈞指出，中醫可依照風寒證、風熱證進行治療，也提醒足夠「正氣」是預防之道，建議避免熬夜晚睡、暴飲暴食與恣意吃冰、久坐且壓力大等3大NG行為。

莊可鈞表示，每年1至4月是流感高峰期，從中醫角度看，「流感」屬「時行感冒」範疇，全身症狀較一般感冒重，多會出現高燒、發冷、嚴重咽痛、咳嗽、肌肉痠痛、鼻流黃綠濁涕等。病因病機可概括為天氣突變，風邪疫毒從腠理和口鼻侵犯人體致病。若人體素常正氣虛弱，肌腠不密，抗邪能力不足，稍遇起居不慎，寒溫不調，或疲勞過度，便更容易染病。

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莊可鈞指出，中醫主要依病人的體質、症狀及處於病程發展的階段決定用藥，採取輔助療法，以扶正祛邪的角度幫助免疫細胞驅趕外敵。缺點是症狀的改善通常偏向漸進式緩解，較少是吃一包藥就症狀全消的感覺；優點是有助於免疫力提升，整體病程縮短，較不會殘留感冒沒全好的感覺。

莊可鈞說明，依據辨證，大致可將流感分為2大證型，其中，風寒證為畏寒多於發熱、出汗較少、頭痛、四肢痠痛、鼻塞流清涕、痰質稀且偏無色或白、舌苔薄白、脈浮兼緊等。可依其兼證不同與病況輕重不一，使用麻黃湯、桂枝湯、小青龍湯等方劑加減來治療。

風熱證則是較常發高熱、稍微畏寒、鼻塞流黃濁涕、咽痛紅腫、痰黏稠色黃或白、舌苔薄黃，舌質偏紅，脈浮數等。可依其兼證不同與病況輕重不一，使用銀翹散、桑菊飲、麻杏甘石湯等方劑加減來治療。

莊可鈞強調，中醫認為「正氣存內，邪不可干」，「正氣」相當於現代醫學的免疫力，只要人體有足夠的正氣，外來的邪氣、病菌就無法產生傷害，建議要避免熬夜晚睡、暴飲暴食與恣意吃冰、久坐且壓力大等過度消耗的行為。

此外，莊可鈞推薦可飲用蒲公英銀花茶， 材料包含銀花與蒲公英各10公克，以及薄荷、防風、生甘草各5公克，洗淨加入500c.c.水中煮沸放涼後即可飲用。銀花、蒲公英清熱解毒；薄荷疏散風熱；防風疏風透表；生甘草清熱解毒，又可止咳化痰，諸藥合用，可疏散風熱之邪亦可清熱解毒。

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