台中醫院發紅包、備年菜 護理之家長輩喜迎春

過年了，台中醫院發小紅包、備年菜，讓護理之家長輩感受年味。（台中醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是小年夜，台中醫院特別除夕前準備小龍紅包及圍爐年菜，給逾180名在護理之家過年的長輩感受年味；台中醫院院長黃元德指出，部份長輩因身體因素須在護理之家過年，院方盼讓長輩有「台中醫院護理之家就是我家」的感覺。

台中醫院護理之家選在小年夜舉行溫馨的年節活動，由副院長林紹雯、護理部主任徐瑪玲、護理之家督導林亞陵等人，代表黃元德送上「一元復始」新春紅包，提前向長輩恭賀新年，祝福長輩們「蛇麼都順心、蛇麼都開心」，長輩們開心接下小紅包，提前感受過年氣氛。

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林亞陵說，春節是台灣人最重視的節日，也是全家團圓的日子，台中醫院護理之家每年都會舉辦發送小紅包、圍爐年菜的新春活動，希望透過活動，讓無法回家過年的長輩也可以擁有在家過年的感受，也祝福所有長輩都能健康迎新春，小龍年好運旺旺來。

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