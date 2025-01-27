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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

生活型態醫學6支柱 醫教健康過年不掃興

2025/01/27 16:20

蔡孟修醫師呼籲，透過「生活型態醫學6大支柱」，過一個健康又有活力的春節。（奇美醫院提供）

蔡孟修醫師呼籲，透過「生活型態醫學6大支柱」，過一個健康又有活力的春節。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節親友團聚，小心大吃大喝及久坐聊天，也是體重增加、血壓飆升的高風險季節。奇美醫院健康管理中心預防醫學科主任蔡孟修提醒，注意「生活型態醫學6大支柱」，過一個健康又有活力的春節。

蔡孟修表示，過年期間親朋好友聚會吃飯、久坐聊天和熬夜追劇，常讓身體負擔加重，透過生活型態醫學的簡單調整，就能既享受春節的豐盛與熱鬧，也能維持身心的平衡與活力。

首先，「均衡飲食：年菜這樣吃，少油少負擔」。

蔡孟修說，傳統年菜或大餐往往偏油膩又高鹽，建議選擇蒸、燉、涼拌等低油烹調方式，餐桌上多加1、2道蔬菜料理，並用低鹽醬油或天然香料，取代過鹹的調味料。用餐時要記得遵循「8分飽原則」，既能滿足口腹之欲，也不會撐到不適。

蔡孟修提醒，過年團圓飲食要均衡，並遵循「8分飽原則」。（記者劉婉君攝）

蔡孟修提醒，過年團圓飲食要均衡，並遵循「8分飽原則」。（記者劉婉君攝）

第2，「 身體活動：動起來，讓聚會更有趣」。

他指出，與親友相聚時，可以加入一些動態活動，例如散步、郊外健行、市區腳踏車之旅等。就算只是一起看電視或打麻將，也要記得每隔30分鐘起身活動一下，才能讓身體更有活力。

蔡孟修醫師建議，過年期間親友聚會，可加入一些動態活動，讓身體更有活力。（奇美醫院提供）

蔡孟修醫師建議，過年期間親友聚會，可加入一些動態活動，讓身體更有活力。（奇美醫院提供）

第3，「 充足睡眠：不熬夜，精神好才能玩得久」。

蔡孟修說，熬夜讓人疲憊，甚至影響健康，建議在晚上10點半到11點之間上床睡覺，即便因聚會稍微晚睡，也應確保每天有7至8小時的睡眠時間。每天中午小憩20分鐘，不僅能恢復體力，還能提升下午的精神狀態。

第4，「控制壓力：用感恩取代焦慮」。

春節人際應酬繁忙，有時難免壓力大，蔡孟修建議，遇到情緒波動時，不妨練習深呼吸，或每天花3分鐘回顧「值得感恩的事」，例如家人陪伴、朋友相聚的歡樂時光，不僅有助於穩定情緒，也能讓自己專注當下，享受假期與生活的美好。

第5，「 適當避免有害物質：酒精要適量，菸害要遠離」。

喝酒要適量，男性1天不超過2單位（1單位等於10公克的純酒精），女性建議不超過1單位。用茶或氣泡水代替酒，既能參與熱鬧氣氛，也不用擔心宿醉影響隔天的活動。過年許多親友和小孩齊聚一常，盡量避免抽菸或二手菸，也是開始戒菸當作新年目標的好時機。

第6，「良好人際關係：珍惜時光，連結彼此」。

蔡孟修表示，春節最珍貴的是人際關係的連結，建議把手機放一旁，用心陪伴家人朋友，溫暖的互動，比昂貴的禮物更有意義。

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