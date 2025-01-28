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春節流感高峰來了！ 疾管署曝：「這天」就診人數恐飆新高

2025/01/28 11:10

春節團聚圍爐仍要落實防疫基本功，避免流感成為「不速之客」；情境照 。（資料照）

春節團聚圍爐仍要落實防疫基本功，避免流感成為「不速之客」；情境照 。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是除夕也是家戶團圓圍爐的日子，歡聚時刻仍要落實防疫基本功，避免流感成為「不速之客」！衛福部疾病管制署統計，近年類流感急診就診人次在除夕至初五期間，最高曾湧入3.9萬人，尤其大年初二就診人次最多，提醒65歲以上族群、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況。

疾管署指出，國內流感疫情升溫並處於流行期，近期類流感門急診就診人次為近10個流感季同期最高，監測顯示，社區呼吸道病原體以流感病毒檢出最多，並以A型H1N1為主，流感併發重症的病例數也有攀升。

而COVID-19疫情雖處低點，但冬季是呼吸道傳染病好發季節，提醒民眾於假期期間，應做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，向親友拜年時儘量拱手不握手，生病多在家休息，以阻斷病毒傳播風險。

疾管署統計，急診類流感就診人次在農曆春節期間達高峰，2020年至2024年除夕至初五春節期間，累積就診人次分別為3萬9749、1萬0236、8278、1萬8761、3萬0592人次，並以大年初二就診人次為多。

疾管署提醒，高危險群如65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、孕婦等，須特別留意健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等症狀，應及早就醫。民眾如有症狀需就醫時，可優先選擇就近診所或醫院門診，落實就醫分流，可保全急診量能也能防止交叉感染，

為兼顧春節期間就醫需求及急重症醫療量能，今年有157家醫院配合初一至初三開設「傳染病特別門診（簡稱特別門診）」，民眾可至疾管署全球資訊網及各衛生局網站查詢。

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