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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

除夕凍番！流感、諾羅夾擊 年前門診爆量增5成

2025/01/28 11:17

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒流來襲，除夕凍番薯，全台低溫，冬季時呼吸道症狀疾病更盛行，年前醫院、診所爆滿，門診量比過往同期增加4、5成，有診所小年夜一天門診量達300人次，甚至4、500人，醫師指出，過年前流感疫情流行、加上諾羅病毒、腸胃型感冒來攪局，提醒年後還一波疫情高波，春節出遊、親友團聚，應戴口罩、勤洗手，注意防疫。

小兒科診所院長施勝桓表示，冬季時呼吸道症狀疾病盛行，門診觀察就醫患者除諾羅病毒占2、3成，流感也占約3成，還有腸胃型感冒也有2成，目前這波流感出現發燒、倦怠、聲音沙啞、肌肉痠痛為主，以A流為主，但也驗出不少B流。

年前低溫，診所病患大增。（記者蔡淑媛攝）

年前低溫，診所病患大增。（記者蔡淑媛攝）

他提醒，春節南來北往、親友群聚易傳播疫情，而且日、韓等國的流感疫嚴重，應施打疫苗防疫，如有感染流感，則有抗病毒藥物，可有效減緩症狀及縮短病程，如果出國怕來不及，則可備藥抗病毒藥物。

近期氣溫驟降，春節期間人流往返聚會頻繁，台中市衛生局指出，根據衛生福利部疾管署監測資料顯示，急診就醫及類流感就醫人次都高於去年同期人次許多，近期全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，也是近5年同期最高，台中市19家區域級以上醫院於1月29日至1月31日開設農曆春節傳染病特別門診，同步提供公費流感及新冠口服抗病毒藥劑，提升民眾就醫，同時避免急診壅塞。

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

衛生局長曾梓展表示，目前為流感、新冠等上呼吸道傳染病好發季節，常見症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛及頭痛等，春節期間如出現相關疑似症狀時，可經衛生局網站查詢居住地附近開設春節傳染病特別門診的醫院，儘速就醫，以免併發重症，甚至死亡風險。

此外，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下對象，皆為流感重症高風險族群，請市民朋友平時應落實衛生好習慣，並留意自身健康狀況，若出現高燒不退、呼吸困難、急促、發紺（缺氧）或意識不清等危險徵兆，請戴口罩儘速至大醫院就醫，並配合醫師指示治療。

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

寒流來襲低溫，診所病患大增。（施勝桓醫師提供）

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