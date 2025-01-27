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健康 > 杏林動態

中榮小年夜送「健康平安包」 住院病友揪甘心

2025/01/27 18:31

台中榮總小年夜送暖，送住院病人「健康平安包」休養有年味。（台中榮總提供）

台中榮總小年夜送暖，送住院病人「健康平安包」休養有年味。（台中榮總提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中榮總新到任院長傅雲慶小年夜與志工團隊走訪病房，送上裝有年節甜點的「健康平安包」給住院無法返家團圓病友，送上象徵健康與幸福，讓病友在醫院休養也能感受到年味。

傅雲慶說，農曆春節是是國人最重視闔家團圓的重要節日，但不少病友因健康因素必須住院治療，為讓住院病友住院也可以感受節慶氣氛，台中榮總志工團隊特別準備象徵團圓的小甜點「健康平安包」，送到每個病房內，傳遞溫暖與關懷。

台中榮總社工室指出，此次活動獲得台中市私立惠康社會福利基金會支持，分送有香甜紅豆泥內餡的甜點等的「健康平安包」，讓病友們也感受到過節溫馨的氣氛。

上週因外出運動不慎跌倒造成左大腿骨折的90歲阿嬤，經手術治療後，目前住院觀察中，家人陪同在病房照顧，看到院長到訪直呼感謝；另一名68歲的婦人因腦脊髓液滲漏住院治療中，看到院長很開心打招呼說是院長同社區的鄰居，雖然沒辦法返家過年，但有鄰居院長的祝福「揪甘心」。

也有病患因為年節住院心情低落，傅雲慶及志工鼓勵病友放寬心，遵從醫囑接受治療，很快就能復原出院。

傅雲慶另也向春節期間堅守崗位的醫護同仁與志工團隊致謝，感謝醫護團隊以病人為核心，持續傳遞關懷與支持。未來，台中榮總將持續推動醫療人文關懷，為病友帶來更多希望與力量。

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