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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

1歲女童發燒咳嗽如犬吠 醫診新冠引發哮吼

2025/06/19 15:55

新樓醫院小兒急診科醫師林宛臻指哮吼有犬吠樣咳嗽、聲音沙啞、吸氣性喘鳴等3種典型症狀。（記者王俊忠攝）

新樓醫院小兒急診科醫師林宛臻指哮吼有犬吠樣咳嗽、聲音沙啞、吸氣性喘鳴等3種典型症狀。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名1歲女童咳嗽、流鼻水5天、反覆發燒3天，到新樓醫院急診前1天已驗出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，出現持續發燒、聲音沙啞、像犬吠般的咳嗽與呼吸困難，醫師診斷是哮吼，提醒民眾留意若感染武肺，可能引發哮吼，女童因病症較重、經住院治療2、3天即退燒、症狀緩解。

什麼是哮吼？新樓醫院小兒急診科醫師林宛臻說明，哮吼是1種常見的上呼吸道阻塞性疾病，主要病變多位於聲門下區，因小兒聲門下環狀軟骨無法擴張，當黏膜發炎水腫時易造成呼吸道狹窄，導致出現吸氣性喘鳴、聲音沙啞與犬吠樣咳嗽等症狀。哮吼症好發年齡為6個月到3歲，以男童居多，常見於秋冬；常見病原為副流感、呼吸道融合、流感與武肺等病毒。

新樓醫院小兒急診科醫師林宛臻建議民眾仍需施打武漢肺炎疫苗。（圖：南市衛生局提供）

新樓醫院小兒急診科醫師林宛臻建議民眾仍需施打武漢肺炎疫苗。（圖：南市衛生局提供）

林宛臻表示，目前國內武肺主流變異株為NB.1.8.1，屬Omicron系列，偏好感染上呼吸道，因為幼兒呼吸道較狹窄，當病毒造成喉頭黏膜水腫時，極易誘發哮吼發作，家長務必提高警覺。需要時要施打武肺疫苗，根據我國疾管署指引，5歲以上可以打1劑、6個月大到5歲者需打2劑，2劑之間要間隔4週以上。

林宛臻說，哮吼初期症狀類似感冒，隨後會出現3大典型症狀，包括犬吠樣咳嗽、聲音沙啞、吸氣性喘鳴3種；如出現以下症狀，就要儘快就醫，1安靜時仍持續喘鳴，2呼吸費力、胸壁凹陷，3嘴唇發紺、意識改變，與4過度躁動或極度虛弱。一般治療重點在於緩解症狀，常用治療方式包括使用類固醇、減少喉部炎症；另1為吸入性腎上腺素，能有助於緩解症狀。

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