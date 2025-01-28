洗腎病友過年 醫：記得多自摸「它」、少吃軟水果

新竹縣竹北大安醫院副院長李重慶說，像是葡萄、木瓜、番茄這類口感軟的水果，都富含鉀離子，建議腎友避免吃太多。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕過年大魚大肉，很多人還趁機安排國內、外旅遊，這對長年需洗腎的民眾該怎麼健康、沒有負擔地同行與過年？新竹縣竹北大安醫院副院長、腎臟科醫師李重慶說，天天量體重和「自摸」瘻管是基本功，飲食吃喝拿捏好，搭配把常備藥帶好、帶滿，並及早調整洗腎的「班表」不要跳班，就可以千山萬水任我行。

自摸瘻管基本功

李重慶說，首先的瘻管「自摸」術，講的就是瘻管自我監測保養，因為它是所有洗腎腎友們的第2「生命線」。腎友們養成每天早、中、晚都要自己用手觸摸，或是用簡易的聽診器聽一下的好習慣，如果有紅腫、疼痛的狀況，或摸起來沒有觸電的感覺，或者聽不到咻咻叫的血流聲音，那就要儘速跟醫護人員連繫做緊急處理。

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新竹縣竹北大安醫院副院長李重慶悉心叮嚀洗腎的腎友過年應注意的相關保健之道。（記者黃美珠攝）

控制「乾體重」

飲食方面，過年的進食量會比較多一些，李重慶強調首先就要注意水分的攝取，而這得靠每天早、晚量體重來掌握。因為過年期間增重的幅度必須控制在腎友「乾體重」的5%以內，體重掌握了才能明確了解自己飲食上還能再吃、再喝的量。

他說，所謂的「乾體重」是指醫師根據腎友洗腎脫水後，不會出現：血壓偏低、頭暈、抽筋等不適症狀所得出的數字。如果乾體重是60公斤，那麼過年期間大吃大喝後，這名腎友的體重頂多只能變成63公斤。

綠蔬菜先汆燙 水果吃硬避軟

有高血鉀問題的腎友，吃綠色蔬菜時最好都先開水汆燙30秒後再炒、煮烹調，如此可有效帶走蔬菜中的鉀離子。

享用水果記得要「吃硬避軟」，因為軟的水果鉀離子都比較高，特別像是過年期間盛產的柑橘類，或是木瓜、香蕉、番茄、以及葡萄都是，可以改選蘋果或芭樂來取代。

柑橘是過年期間常見的水果，但是新竹縣竹北大安醫院副院長李重慶提醒腎友不要吃太多，因為富含鉀離子。（記者黃美珠攝）

李重慶也說過年圍爐溫馨又快樂，但高湯、濃湯都是高鹽、高鉀、高油脂的食物，大家還是少碰為宜。

春節期間氣溫多半偏低，腎友們要注意保暖且特別注意腳和瘻管。因為一半的腎友是糖尿病所致，容易下肢血管循環不好；而血管收縮會很容易導致瘻管塞住或是誘發急性心肌梗塞、腦中風。

準備在國外過年的腎友們，常規藥品要記得準備2份放在不同行李箱內，就算不慎遺失一份，還有一份備用，日常的感冒、腸胃藥更是要隨身攜帶以應急。

若只是在國內返鄉或旅遊，就要及早安排洗腎的班表，不要跳班、隔好幾天才洗腎，如此會有水份過多、鉀離子偏高的狀況威脅健康。

新竹縣竹北大安醫院副院長、腎臟科醫師李重慶提醒腎友過年不忘天天量體重和「自摸」瘻管是否正常，注意飲食，也要及早調整洗腎的「班表」不要跳班影響健康。 （記者黃美珠攝）

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