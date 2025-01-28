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洗腎病友過年 醫：記得多自摸「它」、少吃軟水果
〔記者黃美珠／新竹報導〕過年大魚大肉，很多人還趁機安排國內、外旅遊，這對長年需洗腎的民眾該怎麼健康、沒有負擔地同行與過年？新竹縣竹北大安醫院副院長、腎臟科醫師李重慶說，天天量體重和「自摸」瘻管是基本功，飲食吃喝拿捏好，搭配把常備藥帶好、帶滿，並及早調整洗腎的「班表」不要跳班，就可以千山萬水任我行。
自摸瘻管基本功
李重慶說，首先的瘻管「自摸」術，講的就是瘻管自我監測保養，因為它是所有洗腎腎友們的第2「生命線」。腎友們養成每天早、中、晚都要自己用手觸摸，或是用簡易的聽診器聽一下的好習慣，如果有紅腫、疼痛的狀況，或摸起來沒有觸電的感覺，或者聽不到咻咻叫的血流聲音，那就要儘速跟醫護人員連繫做緊急處理。
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控制「乾體重」
飲食方面，過年的進食量會比較多一些，李重慶強調首先就要注意水分的攝取，而這得靠每天早、晚量體重來掌握。因為過年期間增重的幅度必須控制在腎友「乾體重」的5%以內，體重掌握了才能明確了解自己飲食上還能再吃、再喝的量。
他說，所謂的「乾體重」是指醫師根據腎友洗腎脫水後，不會出現：血壓偏低、頭暈、抽筋等不適症狀所得出的數字。如果乾體重是60公斤，那麼過年期間大吃大喝後，這名腎友的體重頂多只能變成63公斤。
綠蔬菜先汆燙 水果吃硬避軟
有高血鉀問題的腎友，吃綠色蔬菜時最好都先開水汆燙30秒後再炒、煮烹調，如此可有效帶走蔬菜中的鉀離子。
享用水果記得要「吃硬避軟」，因為軟的水果鉀離子都比較高，特別像是過年期間盛產的柑橘類，或是木瓜、香蕉、番茄、以及葡萄都是，可以改選蘋果或芭樂來取代。
李重慶也說過年圍爐溫馨又快樂，但高湯、濃湯都是高鹽、高鉀、高油脂的食物，大家還是少碰為宜。
春節期間氣溫多半偏低，腎友們要注意保暖且特別注意腳和瘻管。因為一半的腎友是糖尿病所致，容易下肢血管循環不好；而血管收縮會很容易導致瘻管塞住或是誘發急性心肌梗塞、腦中風。
準備在國外過年的腎友們，常規藥品要記得準備2份放在不同行李箱內，就算不慎遺失一份，還有一份備用，日常的感冒、腸胃藥更是要隨身攜帶以應急。
若只是在國內返鄉或旅遊，就要及早安排洗腎的班表，不要跳班、隔好幾天才洗腎，如此會有水份過多、鉀離子偏高的狀況威脅健康。
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