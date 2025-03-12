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健康 > 杏林動態

植樹節「綠呼吸」彰化秀傳DIY水苔球療癒癌醫病人

2025/03/12 16:31

秀傳醫院在植樹節舉辦「綠呼吸植樹節活動」，在綠意間找到身心靈的慰藉，強化對抗病魔的信念。（秀傳提供）

秀傳醫院在植樹節舉辦「綠呼吸植樹節活動」，在綠意間找到身心靈的慰藉，強化對抗病魔的信念。（秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院在今天（12日）植樹節舉辦「綠呼吸植樹節活動」，邀請癌醫病人一同參與，透過健康講座與DIY水苔球課程，讓「綠呼吸」成為心靈療癒的力量。參加者都說，不僅享受植栽趣味，還在綠意間找到身心靈的慰藉，進一步強化對抗病魔的信念。

今天植樹節邀請癌醫病人參與，還安排健康講座，由心理師探討「生理與心理健康的連結」，幫助病人了解情緒的正負向影響。心理師指出，找到喜愛的興趣活動，不僅能減輕壓力，還有助於心理放鬆，使人心情更穩定。對於長期接受治療的癌醫病人來說，與植物相處不僅能轉移注意力，更能透過培養生命來建立積極的生活態度。

秀傳副院長郭怡娟說，為了能夠更深刻體驗植物的生命力，設計了「DIY水苔球」手作課程，指導參與者製作屬於自己的綠色植栽。水苔球是一種源自日本的綠化藝術，以球狀苔蘚包覆植物根部，能夠懸掛或擺放，兼具美觀與療癒效果。

大家將泥土捏塑成形，細心包裹水苔，選擇適合的小型植物，打造獨一無二的苔球作品。參與活動的柯阿姨說，透過雙手感受土壤的溫度，將植物細心栽培的過程，彷彿象徵著自身生命的成長與延續，讓人內心充滿療癒。

一位參與活動的病人分享，長期治療讓其生活壓力很大，但今天的活動讓她有機會靜下心來，專注於手上的植物，暫時忘卻病痛，心情放鬆許多。

秀傳院長馬旭表示，「綠呼吸」不只是一次手作體驗，更是一場心靈的綠色洗禮。植物的生長象徵著生命力的持續，癌症治療的過程雖然漫長，但希望與信念會像種子般茁壯。透過活動將「綠呼吸」的概念帶入，病人在植物的陪伴下，感受到綠意盎然、生命延續的美好。

彰化秀傳醫院今天邀請癌醫病人一同DIY水苔球課程，享受植栽趣味。（秀傳提供）

彰化秀傳醫院今天邀請癌醫病人一同DIY水苔球課程，享受植栽趣味。（秀傳提供）

彰化秀傳醫院今天植樹節邀請癌醫病人一同DIY水苔球課程，讓「綠呼吸」成為心靈療癒的力量。（秀傳提供）

彰化秀傳醫院今天植樹節邀請癌醫病人一同DIY水苔球課程，讓「綠呼吸」成為心靈療癒的力量。（秀傳提供）

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