自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》凱格爾運動不是憋尿！ 醫：用錯小心發炎腹痛

2025/04/13 21:14

醫師提醒，凱格爾運動不是憋尿，用錯方法可能造成發炎、疼痛，而且容易養成憋尿的壞習慣；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，凱格爾運動不是憋尿，用錯方法可能造成發炎、疼痛，而且容易養成憋尿的壞習慣；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性想要改善尿失禁、陰道鬆弛、子宮脫垂、等問題，通常會嘗試練習「凱格爾運動」。但是很多人會誤以「解尿到一半，嘗試忍住」的方式來練習；對此，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，「真的不是憋尿」，這不只練不到肌肉，甚至可能有導致發炎、下腹疼痛的潛在危險。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文指出，凱格爾運動才不是憋尿，9成以上的衛教文案都用「解尿到一半，嘗試忍住」來形容凱格爾運動，但不是就是不是，而且「憋」「尿」這兩個字真的全錯。

她解釋，醫師平常總提醒病人不要憋尿，因為那是泌尿道感染的危險因子，結果卻拿「憋尿」當成衛教口令，這容易造成大腦與膀胱間的神經訊號混亂，反而養成憋尿的壞習慣。

醫師指出，練習凱格爾運動如果只會「憋」不會「放」，反而容易讓骨盆底肌過度緊繃、慢性發炎，甚至引發下腹疼痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，練習凱格爾運動如果只會「憋」不會「放」，反而容易讓骨盆底肌過度緊繃、慢性發炎，甚至引發下腹疼痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

正確凱格爾 收縮、放鬆都要練

烏恩慈指出，比較正確的口令應該是「控制陰道與肛門的收縮與放鬆」，想像下面（骨盆底肌）像一塊平台往上提、再往下放。熟練之後可以加上呼吸節奏、改變頻率與力度，讓肌肉訓練更全面。

從解剖學來看，骨盆底肌群像吊床一樣撐住膀胱、子宮、直腸，它的功能不只是控制尿道，還包含排便與性功能。以「憋尿」的指令，夾大腿、閉氣，這樣練不到肌肉， 更重要的是，肌肉訓練從來不只是收縮，還包含放鬆。如果只會「憋」不會「放」，反而容易讓骨盆底肌過度緊繃、慢性發炎，甚至引發下腹疼痛。

烏恩慈說，如果想判斷自己有沒有做對，手洗乾淨後，把食指放進陰道，感受是否有被夾住、再放鬆即可。或是藉由市面上也有一些商品（聰明球、陰道球），可以放進陰道並連線app給予反饋。如果暫時不敢放任何東西進去陰道，也可以透過信任的婦產科，讓醫師觀察外陰起伏、甚至內診，確認骨盆底肌到底有沒有練對。

另外，烏恩慈提醒，做凱格爾運動前應先將膀胱排空，可從「hold夾」5秒休息10秒開始，延長到「hold夾」10秒休息20秒，每天可以分次或一次鍛鍊累積5分鐘。熟悉後就即可進階到變化式，並採快慢交替的訓練能更全面提升肌力，姿勢也可以多加變化，如躺著、上班坐著、通勤站著都可以做。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中