北榮新竹分院響應ESG綠化計畫 偕精神病友共植希望樹

台北榮民總醫院新竹分院今（12）日植樹節發起「共植希望樹、同撫心理花」活動，院長陳曾基（左）偕同各科室主任與精神科病友們共同參與種樹。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院今（12）日植樹節發起「共植希望樹、同撫心理花」活動，為照顧精神病人復健治療，安撫因生病而失望落寞的心情，同時結合ESG理念，展現醫療機構對環境保護的承諾，透過實際行動，讓病友參與園藝復健治療，也提升社會大眾對於生態保育與永續發展的觀念。

護理部護理長蔡蕙如表示，此次活動由精神科及護理部團隊一同發起「醫病攜手綠化醫院」，特別選在精神科病房外的花圃區，邀請院長、副院長，各科室主任與精神科病友們共同參與種樹過程。藉此提升病人的自信與歸屬感，透過園藝治療，讓病友的身心靈皆可達到療育。植樹的過程不僅讓病友體驗生命成長的力量，也讓他們在參與社會活動的同時，感受到關懷與支持。

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院長陳曾基表示，「持續推動ESG共築健康與環保並行的醫療典範」，此次植樹活動只是北榮新竹分院ESG計畫的一環。未來醫院將持續推動綠建築改造，智慧節能系統，廢棄物減量與回收，無紙化作業等環保措施，並結合社區資源，共同打造低碳、健康、安全的綠色醫療環境。環境保護與健康福祉息息相關，透過植樹節的綠化行動，向社會展現對永續發展的承諾，為地球與下一代創造更美好的未來。

精神科主任林明燈表示，以往治療病人著重在復健成效上，此次活動除了讓病人可以接受園藝治療來提升肌耐力、專注力、持續度等等，也可以讓病人了解到社會上關心的議題，有助於病人在認知功能的提升，避免與社會脫節。

這次「共植希望樹」活動，委外清潔廠商金安助企業社提供本土耐氣候樹種，如龍柏、球樹，不僅能美化院區環境、增加生物多樣性，更能有效降低碳排放，提升空氣品質，進一步促進病患身心健康。

北榮新竹分院希望透過植樹的實際行動，讓病友參與園藝復健治療，也提升社會大眾對於生態保育與永續發展的觀念。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院希望透過植樹的實際行動，讓病友參與園藝復健治療，也提升社會大眾對於生態保育與永續發展的觀念。（北榮新竹分院提供）

副院長黃政斌（右）希望在植樹過程，提供病友參與園藝復健治療，美化環境之餘，同時也結合ESG理念，展現醫療機構對環境保護的承諾。（北榮新竹分院提供）

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