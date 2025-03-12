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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

科學家強化免疫療法 突破頑固癌症治療瓶頸

2025/03/12 12:49

科學家發出升級版的CAR-T療法，大幅提升其對抗難以偵測癌細胞的效能與持久性；圖為T細胞攻擊癌細胞。（圖取自SCIENCE PHOTO LIBRARY）

科學家發出升級版的CAR-T療法，大幅提升其對抗難以偵測癌細胞的效能與持久性；圖為T細胞攻擊癌細胞。（圖取自SCIENCE PHOTO LIBRARY）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家最新研發出一種名為ALA-CART的增強型免疫細胞療法，能更有效地對抗難治型癌症，尤其是那些通常能逃避傳統治療的頑固癌細胞。這項技術不僅提升免疫系統辨識並摧毀癌細胞的能力，還有望減少傳統療法的副作用，為癌症患者帶來新希望。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，科羅拉多大學研究團隊開發出這款升級版的CAR-T療法，大幅提升其對抗難以偵測癌細胞的效能與持久性。研究成果已於10日發表在國際權威期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。

研究主要作者、科羅拉多大學醫學院博士後研究員丹尼斯（Catherine Danis） 表示：「我們的ALA-CART技術強化了免疫細胞的作戰能力，能有效消滅癌細胞，尤其是那些擅長躲避傳統療法的隱形癌細胞。」

傳統CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）療法的流程，是從患者體內提取T細胞，經過基因改造使其能辨識並攻擊癌細胞，再輸回患者體內。然而，某些癌細胞具備逃避偵測的能力，導致治療失敗或癌症復發。為了解決這一難題，研究團隊開發出ALA-CART（adjunctive LAT-activating CAR-T cells），並在人類T細胞與白血病細胞的小鼠模型中進行測試。結果顯示，這項技術對已對標準CAR-T治療產生抗性的急性淋巴細胞白血病有顯著療效。

研究通訊作者、科羅拉多大學癌症中心成員科勒（M. Eric Kohler） 指出：「ALA-CART 顯著提升了免疫細胞發現並攻擊頑固癌細胞的能力。即使其他治療失敗，這項技術仍有望帶來持久效果，同時可能降低傳統療法常見的副作用。」

科勒指出，CAR-T療法雖問世以來成效斐然，但15年來設計未有重大突破。他表示：「我們研究之初，旨在破解癌細胞逃避療法的機制。解開謎團後，我們開發出ALA-CART，不僅解決了這一問題，還全面提升療效，盼未來造福更多患者。」

研究團隊計劃在未來兩年內推進臨床試驗，評估ALA-CART在人體中的安全性和療效。此外，他們正在擴展測試範圍，探索該療法對急性骨髓性白血病、多發性骨髓瘤以及實體腫瘤的治療效果。

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