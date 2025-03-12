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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞竟藏「發電機」 科學家破解小細胞肺癌致命祕密

2025/03/12 12:49

台大醫學系校友、英國弗朗西斯·克里克研究院（the Francis Crick Institute）博士李力恩實驗室領軍，破解小細胞肺癌致命祕密。 （記者邱芷柔攝）

台大醫學系校友、英國弗朗西斯·克里克研究院（the Francis Crick Institute）博士李力恩實驗室領軍，破解小細胞肺癌致命祕密。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺癌是台灣發生率最高的癌症，其中小細胞肺癌更有「癌王」之稱，多數患者確診時已出現擴散，存活期不到一年。台大醫院今（12日）發表突破性研究，發現小細胞肺癌的癌細胞具備「自主發電」能力，若能「斷電」，就能抑制腫瘤惡化與轉移。

這項突破性研究近日登上國際期刊《自然》（Nature），由台大醫院外科部教授陳晉興的研究團隊參與跨國研究計畫，台大醫學系校友、英國弗朗西斯·克里克研究院（the Francis Crick Institute）博士李力恩實驗室領軍，研究團隊橫跨劍橋大學、麻省理工學院、哈佛醫學院、丹納法柏癌症中心、德州西南醫學中心等。

陳晉興形容「一般癌細胞就像汽車，需要燃料才能運行，斷油、斷電是抑制癌細胞擴散的方式，團隊最新研究發現，小細胞肺癌『自帶太陽能板』能自主發電，因此更具侵略性，也更難治療！」

陳晉興解釋，小細胞肺癌由兩種細胞組成，分別是神經內分泌細胞（NE細胞）和非神經內分泌細胞（non-NE細胞）。研究發現，NE細胞能自己「發電」，就像大腦細胞一樣，會發出訊號讓腫瘤不斷惡化；而non-NE細胞則像後勤補給站，負責提供養分，幫助腫瘤生長。這兩種細胞相互配合，使得癌細胞即使不依賴外部刺激，仍能快速擴散轉移。

李力恩補充，小細胞肺癌屬於神經內分泌瘤，與一般癌症不同，它具有類似神經細胞的特性。當癌細胞變得更具侵略性時，通常會出現「神經內分泌分化」，這讓研究團隊開始懷疑，癌細胞的電活動可能是腫瘤惡化的關鍵因素。

團隊進一步實驗證實，這種癌細胞確實能自主發電，無論在培養皿或腫瘤組織中，都能觀察到電信號。李力恩說，團隊甚至利用能抑制神經電活動的「河豚毒素」來阻斷癌細胞的發電功能，結果顯示，電活性受抑制後，癌細胞存活能力下降，動物實驗中腫瘤轉移減少，且小鼠存活時間延長。團隊也推測，高度惡性的小細胞肺癌與其他高轉移性癌症可能有潛在的共通之處，或許可以為所有其他癌症的研究指路。

台大醫院院長吳明賢表示，這是首度證明電活動會直接導致腫瘤惡化，對癌症研究來說是重大突破。他也提到，台灣早期的毒物研究起源於台大醫學院，當時主要研究蛇毒，後來發現蛇毒可以應用於藥物開發，如麻醉藥和肌肉鬆弛劑，像是研究團隊運用河豚毒素來阻斷癌細胞發電，這樣的研究成果，未來可為新藥開發帶來重大影響，甚至開創新的抗癌療法。

台大醫院今（12日）發表突破性研究，發現小細胞肺癌的癌細胞具備「自主發電」能力，若能「斷電」，就能抑制腫瘤惡化與轉移。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院今（12日）發表突破性研究，發現小細胞肺癌的癌細胞具備「自主發電」能力，若能「斷電」，就能抑制腫瘤惡化與轉移。 （記者邱芷柔攝）

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