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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》遠離痛風先戒含糖飲料！ 男性日喝2杯風險增85％

2025/03/12 18:47

研究發現，每天飲用2杯或以上含糖軟性飲料（如碳酸飲料）的人，與每月飲用不足1杯的人相比，痛風風險增加了85%；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，每天飲用2杯或以上含糖軟性飲料（如碳酸飲料）的人，與每月飲用不足1杯的人相比，痛風風險增加了85%；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕含糖飲料（如碳酸飲料、果汁）與痛風風險高度相關，營養學者洪泰雄在臉書分享《英國醫學期刊》（BMJ）的前瞻性隊列研究發現，每天飲用2杯或以上含糖軟性飲料（如碳酸飲料）的人，與每月飲用不足1杯的人相比，痛風風險增加了85%。

該研究以46393名無痛風病史的健康男性為研究對象，收集參與者的含糖飲料攝取頻率與種類，包括各種碳酸飲料、果汁及富含果糖的水果，進行12年的追蹤研究，以評估含糖飲料與痛風發生的關聯性。

洪泰雄說明，果糖代謝過程會產生大量普林（嘌呤），進而轉化為尿酸。高果糖攝取不僅增加尿酸生成，還會抑制尿酸排泄，導致血尿酸水平升高，進一步增加痛風風險。與葡萄糖相比，果糖能更快速促進尿酸生成，因此影響更顯著。

洪泰雄指出，研究也提到每天飲用2杯或以上果汁的男性，罹患痛風的風險接近是不飲用者的2倍。攝取大量富含果糖的水果（如蘋果、柳橙）也與痛風風險升高有關。

洪泰雄強調，含糖飲料與痛風風險密切相關，尤其是高果糖飲品與水果。建議限制含糖飲料與高果糖食物的攝取，以降低痛風發生的機率。若有高尿酸血症或痛風家族史，應特別注意避免過量攝取果糖，並選擇低果糖的水果（如莓類）。

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