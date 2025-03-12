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健康 > 杏林動態

打造綠色未來 柳營奇美醫院多元推廣綠療育

2025/03/12 17:06

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今（12）日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，更結合「植栽DIY手作」及「柳奇花樣風情」攝影比賽活動，培養愛護環境的觀念，透過鏡頭紀錄院區自然美景，展現院區永恆之美。

今日活動先由院長黃順賢頒獎給「柳奇花樣風情」攝影比賽獲獎人員，作品以院區內花草樹木為主題，以多樣視角捕捉自然美景，現場展出得獎作品。

黃順賢表示，環境保護是每個人的責任，院區擁有廣大的綠地，更應以身作則，長期推動院區博物館化與公園化，經過多年的植栽、整理及藝術裝置的設置，現在的院區，已呈現出生氣蓬勃、井然有致的景色。除了有助於提升病人身心靈的康復，更為同仁打造一個友善、安全且美麗的工作環境，提升工作滿意度與效率，並進一步凝聚團隊向心力。

活動現場也邀請園藝師許倉原現場指導，同仁親手製作小型植栽，學習植物養護知識，並將自己親手種植的成品帶回家，院方致贈每位參與同仁苗木一株，鼓勵大家將綠化行動延伸至家庭與社區。

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日舉辦舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，延續植栽喬木，結合植栽DIY手作等，培養愛護環境的觀念。（記者王涵平攝）

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