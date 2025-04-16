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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

3D立體定位導航系統 精準切除鼻竇腫瘤

2025/04/16 11:50

聖馬爾定醫院運用新一代3D立體定位導航系統手術，為患者精準切除鼻竇腫瘤。（聖馬爾定提供）

聖馬爾定醫院運用新一代3D立體定位導航系統手術，為患者精準切除鼻竇腫瘤。（聖馬爾定提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一位30歲印尼籍勞工阿林（化名）有長期鼻塞困擾，最近還常無緣無故流鼻血，聖馬爾定醫院檢查後發現是鼻竇腫瘤引起，為避免引發嚴重併發症，他接受新一代3D立體定位導航系統手術，精準切除腫瘤，術後恢復順利，讓他能安心繼續在台工作。

阿林說，鼻塞情況存在已久，起初以為是台灣潮濕氣候引起過敏症狀，因此未加重視，直到最近一個月頻繁流鼻血，才驚覺應該有問題，於是趕緊到醫院檢查，發現原來是鼻竇腫瘤接近眼眶及顱底所造成。

聖馬爾定耳鼻喉科主任盧彥廷建議以內視鏡手術切除，以免引發更多後患。術前，盧彥廷為阿林進行詳細的電腦斷層掃描，術中則結合3D立體定位導航系統，成功清除病變組織，恢復鼻竇的正常引流功能，並且保留其結構與功能，減少術後黏連與疤痕形成，大幅降低復發機率。

盧彥廷指出，3D立體定位導航系統能清楚呈現鼻竇精細的解剖結構，不僅能精準定位病灶，還能縮短手術時間、減少術中出血，幫助患者快速恢復。此手術採健保給付或全自費，須視患者狀況而定。

盧彥廷提醒，若民眾有長期鼻塞、頻繁流鼻血、嗅覺失靈或用口呼吸等症狀，甚至出現阻塞引起的膿鼻涕、鼻涕倒流、鼻惡臭及鼻竇炎等問題，應儘早至耳鼻喉科就診。這些症狀可能不僅是發炎，也可能與腫瘤形成有關，延誤治療恐造成嚴重後果。

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