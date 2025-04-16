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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

痠、痛大不同！我國首創痠覺領域 開啟治療新時代：更對症下藥

2025/04/16 12:41

我們經常說腳痠、腰痠，實際上在西方醫學將所有體感不舒服皆叫「痛」。示意圖。（圖取自shutterstock）

我們經常說腳痠、腰痠，實際上在西方醫學將所有體感不舒服皆叫「痛」。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者吳柏軒／台北報導〕過往西方醫學將所有體感不舒服皆叫「痛」，但漢藏語系則有「痠」的概念。透過國科會補助與中研院深耕計畫支持，我國與西方跨國團隊聯手，顛覆50年醫界概念，證實痠與痛是不同神經，並用台語的痠（sng）首創Sngception痠覺名詞，並重新建構痠覺醫學領域，有助未來止痠藥開發，來避免止痛藥無效使用，開啟神經醫學精準治療新時代。

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成表示，西方醫學過去50年把所有體感不舒服都叫做痛（pain），但在中文、漢藏語系，很清楚痠、痛是兩個不同概念；2015年北醫神經外科醫師林建和提出並做出全球首次痠覺評估，2016年中研院分生所教授孫以瀚等推出台灣腦科技發展與國際躍升計畫，真正將一群科學家與臨床醫師集結，眾人將醫界臨床常見的痠與痛問題，拿來正式處理。

陳志成說，如透過纖維肌痛症病人的研究，以及另一名因車禍而右半肢癱瘓的病人，證實痠是獨立於痛的症狀，也透過化學藥劑刺激模擬，北醫附醫首次執行痠感人體試驗，在肌肉注射痠性鹽水誘發痠感而非痛感，發現人體神經主要偵測的組織酸化受體分子ASICs，也用新技術誘發慢性痠痛，更進一步發現止痠機制「物質P」的作用。

陳志成說，目前研究「本體感覺神經」（監控肌肉長度、壓力等變化），是痠覺神經其中之一，但並不會產生慢性疼痛，他進一步解釋，如人體長期姿勢不良，本體感覺神經被誘發產生麩氨酸傳遞訊息，又再進一步因麩氨酸而觸發痠覺，形成循環，造成慢性痠痛。

至於肌肉按摩產生的痠感，陳志成說，也是組織在受傷前先感受到痠覺，後續疼痛產生則代表組織受傷，也證實痠、痛是兩種不同概念。目前台灣痠覺神經的研究在今年1月躍上國際期刊《科學前緣》。

而北醫、萬芳、雙和等醫院已導入痠覺量表，藉由確認痠、痛的不同，有助臨床精準診斷、對症下藥；陳志成說，全球止痛藥市場每年850億美元，估一半到4分之1是止痠藥的市場，需對症下藥才能有效解決痠痛問題，目前仍在基礎研究階段，團隊近期正在制定痠覺詞彙，重構痠覺醫學與痛覺醫學，可望開啟神經治療新時代，台灣也將在此領域領先全球。

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成介紹「痠覺」神經誘發的機制。（記者吳柏軒攝）

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成介紹「痠覺」神經誘發的機制。（記者吳柏軒攝）

國科會與中研院攜手支持學者首創「痠覺」研究，促成台灣與美國、英國、德國等跨國科研，成果發表登上國際期刊，可望開啟神經醫學新時代，讓未來痠痛治療能真正對症下藥。（記者吳柏軒攝）

國科會與中研院攜手支持學者首創「痠覺」研究，促成台灣與美國、英國、德國等跨國科研，成果發表登上國際期刊，可望開啟神經醫學新時代，讓未來痠痛治療能真正對症下藥。（記者吳柏軒攝）

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