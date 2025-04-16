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健康 > 名人健康事

健康網》川普壞膽固醇僅51還吃藥 醫用一圖解答原因

2025/04/16 11:22

低密度膽固醇已控制良好的川普，仍持續吃兩款降膽固醇的藥物，醫師認為，與研究指出「壞膽固醇過高是心血管疾病元凶」有關。（法新社檔案照）

低密度膽固醇已控制良好的川普，仍持續吃兩款降膽固醇的藥物，醫師認為，與研究指出「壞膽固醇過高是心血管疾病元凶」有關。（法新社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的健檢報告是除了關稅以外，引人注目的話題之一，現年78歲、經常吃大眾眼裡「垃圾食物」的他，低密度膽固醇（壞膽固醇，LDL）竟僅51mg/dL（國健署建議一般人130mg/dl以下），已經控制良好的川普竟然仍持續吃兩款降膽固醇的藥物。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，因為「低密度膽固醇過高會造成心血管疾病」，所以川普才會每天吃藥控制膽固醇。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享2017年《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal），一篇來自遺傳學、觀察研究、多種藥物的隨機臨床試驗，通通都指向同一個結論：LDL是心血管疾病元兇。研究更顯示，越早控制越好：LDL暴露的「累積量」越多，風險越高。愈早開始治療，長期風險降得愈多。

研究指出，LDL是心血管疾病元凶。（圖取自王思恒臉書）

研究指出，LDL是心血管疾病元凶。（圖取自王思恒臉書）

王思恒解析研究結論圖表如下：

●天生LDL-C較低（例如PCSK9基因突變）的人，其心血管疾病風險也大幅下降。

●家族性高膽固醇血症患者因LDL受體功能缺損，LDL-C終生偏高，心血管風險顯著增加。

●超過200萬人、逾20年追蹤資料，顯示LDL-C越高，心血管風險越高。而且不限種族、國家都是如此。

●不管用哪一種藥物，無論是statin、ezetimibe、PCSK9抑制劑、膽酸螯合劑，只要降低 LDL-C，都會按比例降低心血管事件。

這些證據符合所有「因果關係」判準（Bradford Hill Criteria），時序、強度、劑量關聯、一致性、專一性、生物理論合理性、減少LDL會減少疾病發生等，全數通過。

王思恒提到，這也是他每次看到陰謀論者在說「膽固醇是藥廠的陰謀」會生氣的原因，這些人不僅無知，甚至還想去利用無知去傷害別人的健康。

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