護理師也能百萬年薪！中醫大與新生醫專聯盟發60萬獎助金培育人才

中國醫藥大學醫療體系醫院將與新生醫護管理專科學校將攜手合作，推動「護理公費生培育專班」，助有志於健康照護領域的學生，全心投入學習與專業成長。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為搶救國內護理師人才荒，積極召募護理師，培育並激勵優秀護理人才投身臨床照護領域，中國醫藥大學醫療體系醫院與新生醫護管理專科學校簽署「護理公費生培育班」合作意向書，透過「護理公費生培育專班」的制度設計，提供每年12萬獎助金，總額可達60萬元，減輕學生經濟壓力，讓有志於健康照護領域的學生，無後顧之憂，全心投入學習與專業成長。

為了讓家長和就學的學生更深入了解護理師職涯，中醫大新竹附醫與新生醫專預計4月26日（星期六）上午9點到12點，在中醫大新竹附醫研究中心5樓階梯會議室舉行護理公費專班招生說明會，除了介紹五專入學制度說明，也會分享醫院的薪資福利，並且讓學生親自體驗活動，包含CPR急救，傷口照護等，提早認識職場環境。

請繼續往下閱讀...

中醫大校院務發展委員會副執行長陳貽善、中醫大新竹附醫行政副院長林金龍以及護理部主任張鳳媛，拜會新生醫專校長駱俊宏和護理科主任陳嘉雯，為攜手合作培育護理師人才，簽署「護理公費生培育班」合作意向書。

「就讀即保證就業，保證金飯碗」！護理部主任張鳳媛說明，除了在校可領到60萬的獎助金，等於學費全免，畢業後到該院服務，年薪可達百萬元的優渥薪資。在急性病房、ICU、手術室、急診及其他特殊輪3班單位，護理師的起薪4萬5000至4萬9000元，並享有白班及夜班津貼及各類獎金，夜班護理人員設有特別補助以確保辛勤付出得到合理回報，實現年薪百萬元的薪資。同時，營造友善的工作環境，提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天。

張鳳媛表示，「學會救人，不只可以自救，還可以守護家人健康，讓專業成為家人的守護傘」。歡迎有興趣的家長或學生，踴躍報名26日在該院舉辦的護理公費專班招生說明會，報名至23日（星期三）截止，報名專線：03-5580558#2058 陳小姐。

為培育並激勵優秀護理人才投身臨床照護領域，中國醫藥大學校院務發展委員會副執行長陳貽善（右）與新生醫專校長駱俊宏（左）攜手合作。 （中醫大新竹附醫提供）

為搶救國內護理師人才荒，積極召募護理師，培育並激勵優秀護理人才投身臨床照護領域，中國醫藥大學醫療體系醫院與新生醫護管理專科學校簽署「護理公費生培育班」合作意向書。 （中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法