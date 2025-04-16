提高移植成功率 台大醫院首創心臟無缺血、不停跳移植

台大院長吳明賢致贈醫寶玩偶給蘇小姐。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕器官移植從取出器官到完成捐贈的過程中，往往面臨器官暫時停止運作、缺血的情況，並因此影響移植後的捐贈器官情況，台大醫院心臟移植團隊首創「台大移動式灌流系統（NTUH OCS）」，讓捐贈心臟從捐贈到完成移植手術期間都能持續跳動、有血液流通，完美保護捐贈心臟。

台大醫院心臟外科主治醫師紀乃新解釋，在傳統心臟移植手術中，醫療院所接獲捐贈者腦死的訊息後，會評估捐贈心臟是否可用，並確認有無合適的配對，之後摘取心臟、採取低溫保護措施，再移植到患者身上，但從摘取到移植完成期間，心臟會停止跳動，進入「缺血時間」。

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紀乃新說，缺血時間越長，捐贈心臟受損的情況越嚴重，因此通常要控制在4小時內，否則會對降低長期的心臟存活率，而心臟停跳後的血液再灌流，也不可避免地會造成心肌受損，引起發炎，影響未來心臟功能與移植成功率，並因心肌受損，導致患者術後普遍出現心肌酵素提高的情況。

台大醫院心臟外科主治醫師紀乃新。（記者林志怡攝）

為消除缺血時間，讓捐贈心臟保持在最佳情況，台大醫院心臟移植團隊以葉克膜為靈感，開發NTUH OCS，實現心臟移植過程中全程維持跳動灌流，成功避免心臟停跳與缺血，減少心臟組織損傷，有望提高心臟存活率與受贈者術後恢復效果。

49歲的蘇小姐是首例使用NTUH OCS進行移植手術的個案，數年前因擴張型心肌病變出現心衰竭症狀，後反覆住院並施打強心劑，雖使用心室輔助器，但無法良好適應，最終在去（2024）年8月中接受心臟移植，離開加護病房一週就能正常走路30分鐘不用停，現在更可以一口氣爬上4層樓樓梯，幾乎恢復正常生活。

過去美國史丹佛大學曾開發讓捐贈心臟不停跳的系統，至今已完成30名案例，並發現缺血時間越短，捐贈器官移植後功能不佳的風險也會降低，但該技術仍存在10到30分鐘的缺血時間，紀乃新指出，這次台大醫院移植團隊突破技術限制，患者移植後並未出現心肌酵素增加，顯示移植過程中心肌保護完美。

紀乃新說，相信NTUH OCS讓捐贈心臟不停跳、不缺血有助於進一步改善移植效果，但目前僅完成2例個案，還無法實際看出太大差別，但團隊也將進一步搜集資料，並持續優化系統，改善運送能力，讓更多捐贈心臟得到好的保護，目前的研究成果也已發表於國際期刊「Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques」。

49歲的蘇小姐（戴口罩白衣女性）是首例使用NTUH OCS進行移植手術的個案。（記者林志怡攝）

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