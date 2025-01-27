健康網》寒流發威！心絞痛、心律不整、心血管狹窄徵兆一次看

寒流來襲，醫師提醒長輩應確實保暖減少外出及攝取足夠的熱食及水分，來維持熱量，避免過多的熱散失，才能避免誘發心血管疾病及其併發症發生；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小年夜（27日）寒流發威，中部以北和東北部將出現10度以下低溫，中央氣象署預報明天除夕可能更冷，日夜溫差大且風勢強，寒流一直持續到初一清晨。醫師提醒，要注意低溫對心血管疾病及長輩造成的危害，尤其是心絞痛、心律不整、心血管狹窄的徵兆不一樣。

台北榮民總醫院玉里分院衛教指出，寒流來襲，長輩對於環境溫度變化反應變遲鈍，應確實保暖並減少外出及攝取足夠的熱食及水分，來維持熱量，避免過多的熱散失，才能避免誘發心血管疾病及其併發症發生。

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心臟病的徵兆及警訊

1.心絞痛：主要徵兆為「胸悶」，範圍約半個手掌位置在胃到下巴、右肩到左肩甚至到左手肘。

2.心律不整：主要徵兆為心臟蹦蹦跳，容易喘、耐力變差，若為心房顫動，中風機率高達常人5倍。

3.心血管狹窄：主要徵兆為吃飽飯後、生氣或有壓力時、季節轉換、運動過後，出現喘部過氣、心悸、持續幾分鐘以上噁心和冒冷汗。

醫師指出，心律不整主要徵兆為心臟蹦蹦跳，容易喘、耐力變差；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

8招預防心血管疾病

至於如何預防心血管疾病，北榮玉里分院建議以下8點：

1.健康飲食：足夠而適量均衡又營養的飲食，對成長中的兒童及老年人十分重要。足夠的穀物類和蔬菜水果，加上適量的魚蛋肉奶類等，能提供能量營養維生素和礦物質使身體成長及保持健康。可是過量不均衡的飲食，如高糖高鹽高脂肪會加速血管硬化，脂肪聚集和血壓升高。

2.不吸菸或戒菸：吸菸刺激心跳快，使心臟含氧量下降，也直接加速血管硬化，因此吸菸者患心臟病的機會較高。

3.適量的運動：運動可增強心肺功能，舒緩高血壓、助於血糖平穩、減低血液中的膽固醇，這些益處加起來能幫助控制體重，減低冠心病、高血壓、糖尿病腦中風的發生率。

4.預防肥胖或控制體重：肥胖是高血壓、糖尿病及高膽固醇的成因之一。一些心血管病的前期病變。如高血壓、糖尿病及高血脂，及代謝綜合症，可能已經在超重或肥胖的兒童和青少年裏發生。

預防心血管疾病，醫師提醒夜間與清晨起床即出門時要注意保暖。；圖為情境照。（圖取自freepik）

5.注意保暖：夜間與清晨起床即出門時要注意保暖。

6.恰當處理壓力：生活上的壓力有可能增加患心臟病的風險。因為壓力過大會引發血壓升高及心跳加速。若能積極態度面對任何壓力，加上健康生活、適量運動、足夠休息，益有利於預防心血管疾病。

7.定期健康檢查：定期的健康檢查可以及早發現疾病並加以治療。

8.按時服藥：無論是高血壓、糖尿病、高血脂及其他相關慢性疾病，除了靠生活調整外，定期追蹤及遵從醫囑按時服藥都能降低心血管疾病的風險。

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