依賴臨床評估 巴金森病診斷很耗時

▲診斷巴金森病不能單看影像檢查報告，還要詢問病史及症狀等做全面性整合評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

65歲的葉先生是退休教官，罹患巴金森病超過10年，所以當他穩健又自在地走入診間時，我相當驚訝他的動作障礙控制地相當好。葉先生是經過病友會的介紹，想要來詢問臨床試驗的可能，因此我幫他再做一回病史詢問與身體檢查。

不能僅憑影像檢查就做判斷

葉先生能清楚地講出他最早的症狀是從右側的手腳僵硬開始，至於顫抖則不很明顯，經過以左多巴為主的巴金森藥物調整後，症狀維持相當好。雖然走路會慢半拍，但是不影響他出門活動。

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當他脫下口罩，我注意到他的面部表情較少，講話速度較慢，甚至有點結巴。起身走路的速度正常，沒有小碎步或向前衝的傾向，但是姿態稍微偏向右側，肢體擺動也較少。

我問他有關巴金森病常見合併症，像是嚴重便秘、睡眠作夢或是夢囈、嗅覺變差，他也都有這些問題。調出他多年前的腦部影像，特別是多巴胺轉運體掃描，也顯示產生多巴胺的神經細胞已經退化凋零。

為了要排除藥物引起的巴金森病，我一方面請他將每日的用藥拿給我看，也利用健保雲端查詢，一筆一筆來比對，確認沒有典型的抗精神病藥，或是止吐止暈藥。綜合以上的觀察與病史回顧，都是和巴金森病診斷相符的，我才放心以這個診斷往下討論。

由於罹病時間超過10年，我很好奇他的認知功能是否有影響，他自己並不感覺有任何記憶衰退，但是當我開始用簡單的數學題目測驗他心算時，才發現他出錯許多。我也因此從認知與情緒的部分來跟葉先生討論巴金森病，並不只是多巴胺的單一問題，其他的神經傳導物質，例如血清素、乙醯膽鹼、正腎上腺素，都會隨細胞退化而減少，都是可以用藥物處理的目標。

許多病友會在初次見面時就開口說他有巴金森病，就問我：「有什麼好藥可以治療？自費的也沒關係」，我都會立刻打斷他，因為只要是我第一次看的病人，我都必須把過去的診斷打一個問號，重新判斷，特別是這種非常依賴臨床評估的神經退化疾病。

也因為如此，看巴金森病的門診非常耗時，像初次看診也大約要15分鐘。換句話說，如果1個醫師對於巴金森病的診斷可以毫無懸念地一眼定奪，指著片子說你是第幾期，然後就勸你要自費治療，你應該要有警覺心，並且明白這診斷過程並不合理。新的醫療世代來臨，我們更需要的是健康素養，而不是花錢求取妙藥偏方。

（作者為台東聖母醫院院長）

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