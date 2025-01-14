巴金森病 無法靠腦部掃描診斷

▲巴金森病是一種神經退化疾病，無法直接以CT或MRI等影像檢查做診斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

吳大姐雖然才60歲，卻早早從公職退休，原因是簽名或寫字時，手抖特別厲害，讓她非常沒有自信。

剛退休的那段時間，心情放鬆許多，手抖也稍微緩和，但只要家裡一有什麼事，這些症狀又會再出現。針對手抖的問題，她也四處找醫師診療，為了找到病因，她不惜自費做各種昂貴的檢查。有醫師診斷她是巴金森病，但用藥卻看不出成效，讓她很沮喪。

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這一天吳大姐來到診間說：「羅醫師，我上次到了大醫院，自費做影像檢查，終於確定是巴金森病，但是吃了藥還是沒效，我覺得快沒救了！」

我請她先冷靜下來：「別著急，你前面講了去哪一家診所，或是看了哪位醫師，叫什麼名字，他們又說了什麼診斷，都不重要！你先講你的症狀就好，我必須要從你的主觀症狀開始！」

很多人都以為先把前面醫師講的看法拿出來討論，會比較節省時間，但是這些通常都是無關的資訊，醫師診斷需要的是事實，不是別人的意見！

吳大姐回應我說：「我不懂耶，因為那個醫師說，我照出來的電腦掃描顯示是巴金森病，所以我才開始吃藥啊！」

事實上，巴金森病是1種臨床症候群的診斷，基本的臨床表徵有肢體僵硬、步態不穩、肢體休息時顫抖，動作緩慢。抽血、照X光、驗尿都無法診斷巴金森病，只能用來排除次發性的巴金森病，即使是花很多錢去自費做電腦斷層或核磁共振，也只能證明，巴金森病不是因為腦部受傷、腦中風、腦瘤引起的。

我花了些時間，從頭到腳幫吳大姐做了理學檢查，發現她的頭也顫抖、嘴巴也顫抖、手當然就更嚴重了，但是卻一點都沒有僵硬感，走路的速度也很正常，完全沒有巴金森病的典型症狀。我跟她說：「巴金森病的診斷不是照了張腦部掃描就可以診斷了，所謂多巴胺細胞的核醫檢查，也是在有臨床證據的前提下，才安排作為確認之用。你的抖比較像是本態型顫抖，如果你還真的吃了巴金森病的藥，多半是沒效的。」

神經退化疾病 需從身體檢查著手診斷

吳大姐聽到她並不是「巴金森病」時，頓時放下心，不過我還是安排左多巴的藥物測試，來追蹤狀況。

巴金森病是一種神經退化疾病，診斷基礎和癌症或是感染症不同，無法用病理切片或是病菌培養來下定論，當然也不可能靠著一張片子就能診斷。

巴金森病的診斷標準，就是靠著耐心地病史詢問和身體理學檢查，即可劃出1個疾病的輪廓，然後才用儀器檢查確認判斷無誤。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科主治醫師）

醫學小辭典─巴金森病vs巴金森氏症

常有人問：「巴金森氏症和巴金森病有什麼不同？」巴金森病（Parkinson’s disease）指診斷已確立的神經退化性疾病，有特定的病理蛋白，也就是路易氏體。

巴金森氏症（parkinsonism，p是小寫）是指一個症候群，有很多病都可以出現類似的表徵，而巴金森病是其中之一，其他像是抗精神病藥物過量，也會出現巴金森氏症，但本質並非神經退化。

（文／羅彥宇）

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