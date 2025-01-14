自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

巴金森病 無法靠腦部掃描診斷

2025/01/14 05:30
巴金森病 無法靠腦部掃描診斷

▲巴金森病是一種神經退化疾病，無法直接以CT或MRI等影像檢查做診斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

吳大姐雖然才60歲，卻早早從公職退休，原因是簽名或寫字時，手抖特別厲害，讓她非常沒有自信。

剛退休的那段時間，心情放鬆許多，手抖也稍微緩和，但只要家裡一有什麼事，這些症狀又會再出現。針對手抖的問題，她也四處找醫師診療，為了找到病因，她不惜自費做各種昂貴的檢查。有醫師診斷她是巴金森病，但用藥卻看不出成效，讓她很沮喪。

這一天吳大姐來到診間說：「羅醫師，我上次到了大醫院，自費做影像檢查，終於確定是巴金森病，但是吃了藥還是沒效，我覺得快沒救了！」

我請她先冷靜下來：「別著急，你前面講了去哪一家診所，或是看了哪位醫師，叫什麼名字，他們又說了什麼診斷，都不重要！你先講你的症狀就好，我必須要從你的主觀症狀開始！」

很多人都以為先把前面醫師講的看法拿出來討論，會比較節省時間，但是這些通常都是無關的資訊，醫師診斷需要的是事實，不是別人的意見！

吳大姐回應我說：「我不懂耶，因為那個醫師說，我照出來的電腦掃描顯示是巴金森病，所以我才開始吃藥啊！」

事實上，巴金森病是1種臨床症候群的診斷，基本的臨床表徵有肢體僵硬、步態不穩、肢體休息時顫抖，動作緩慢。抽血、照X光、驗尿都無法診斷巴金森病，只能用來排除次發性的巴金森病，即使是花很多錢去自費做電腦斷層或核磁共振，也只能證明，巴金森病不是因為腦部受傷、腦中風、腦瘤引起的。

我花了些時間，從頭到腳幫吳大姐做了理學檢查，發現她的頭也顫抖、嘴巴也顫抖、手當然就更嚴重了，但是卻一點都沒有僵硬感，走路的速度也很正常，完全沒有巴金森病的典型症狀。我跟她說：「巴金森病的診斷不是照了張腦部掃描就可以診斷了，所謂多巴胺細胞的核醫檢查，也是在有臨床證據的前提下，才安排作為確認之用。你的抖比較像是本態型顫抖，如果你還真的吃了巴金森病的藥，多半是沒效的。」

神經退化疾病 需從身體檢查著手診斷

吳大姐聽到她並不是「巴金森病」時，頓時放下心，不過我還是安排左多巴的藥物測試，來追蹤狀況。

巴金森病是一種神經退化疾病，診斷基礎和癌症或是感染症不同，無法用病理切片或是病菌培養來下定論，當然也不可能靠著一張片子就能診斷。

巴金森病的診斷標準，就是靠著耐心地病史詢問和身體理學檢查，即可劃出1個疾病的輪廓，然後才用儀器檢查確認判斷無誤。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科主治醫師）

醫學小辭典─巴金森病vs巴金森氏症

常有人問：「巴金森氏症和巴金森病有什麼不同？」巴金森病（Parkinson’s disease）指診斷已確立的神經退化性疾病，有特定的病理蛋白，也就是路易氏體。

巴金森氏症（parkinsonism，p是小寫）是指一個症候群，有很多病都可以出現類似的表徵，而巴金森病是其中之一，其他像是抗精神病藥物過量，也會出現巴金森氏症，但本質並非神經退化。

（文／羅彥宇）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中