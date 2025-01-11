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效法12強中華隊球星 鍛鍊心理韌性 人生沒有過不去的坎

2025/01/11 05:30
效法12強中華隊球星 鍛鍊心理韌性 人生沒有過不去的坎

▲運動員在賽場要有好表現，強化「心理韌性」至關重要。；圖為情境照，圖中人物與本文無關 （照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

效法12強中華隊球星 鍛鍊心理韌性 人生沒有過不去的坎

▲培養感恩的習慣，有助增強積極的心態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／柯俊銘）

去年最令人振奮的體育賽事之一，就是中華隊在世界棒球12強賽事中獲得金牌。起初球隊實力被媒體認為是倒數第二，沒想到竟能從分組賽打到冠軍賽，最後還完封強敵日本，跌破許多專家的眼鏡。

效法12強中華隊球星 鍛鍊心理韌性 人生沒有過不去的坎

▲設定清晰的目標能讓生活更有方向，提升成就感與自信。（照片提供／柯俊銘）

增進免疫力 較少罹精神疾病

效法12強中華隊球星 鍛鍊心理韌性 人生沒有過不去的坎

▲當面臨挑戰時，要懂得向外求助，獲得支持和建議；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

在每場比賽中，中華隊在攻防上皆有超水準的表現，教練、球員們不僅具備高度情緒管理能力、專注力和抗壓性，更展現了團隊合作的強大力量，而這份心理韌性正是奪冠的關鍵。

所謂「心理韌性」是指在面對壓力、逆境或挑戰時能有效因應，並迅速恢復的能力。不是逃避困難，而是能從處事中汲取力量、累積經驗，進而獲得成長或適應。

以往文獻證實，心理韌性在維護個人健康上扮演重要的角色。心理韌性高者能以建設性的方式處理生活壓力，較少陷入長期的負面情緒中，從而降低罹患精神疾病（如焦慮症、憂鬱症）的風險。

另外，壓力激素（如皮質醇）的分泌也會較少，因而降低對身體的傷害。而積極的心理狀態有助強化免疫系統，讓人在壓力狀態下仍能維持健康，比較不會生病，即使生病也能較快康復。

6面向訓練 強化心理韌性

心理韌性並非與生俱來，而是能後天習得，且需長時間的努力才行。

◎強化心理韌性可以這樣做

●建立習慣：持續規律運動，確保睡眠充足和飲食均衡。

●端正思維：將精力放在可掌控的事情上，勇於接納失敗，轉化為 進步的機會，平時多練習感恩和正念。

●穩固支持：建立良好的人際關係，有困擾時懂得向外求助。

●精進技巧：學習時間管理，充實減壓知能，發展問題解決能力。

●設立目標：制定短期、長期目標，讓生活有方向，在逐步實現中，提升成就感和自信。

●保持樂觀：凡事嘗試發現積極面，善用幽默幫助自己以輕鬆的態度面對困境，進而找到出路。

心理韌性是身心健康的重要保護因子，和幸福感、生活滿意度和正向情緒的促進具密切關聯性。（作者為公職臨床心理師）

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