3快搶救 68歲婦心跳停止15分鐘奇蹟復活

▲68歲林姓婦人突然發生心肌梗塞，一度停止心跳15分鐘，幸好及時通報、搶救與手術，重獲新生。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲王彥翔醫師說明林女的救命關鍵。（彰化醫院提供）

68歲林姓婦人日前在散步時突感胸悶不適，她立刻請丈夫打119求救，說完就倒地昏迷。消防人員到場，經電擊5次才出現微弱脈搏，但林女心跳已停止約15分鐘，最後送醫進行心導管手術保住一命；部立彰化醫院強調，林女通報快、消防隊急救快、醫院快速打通心血管，「3快」救命關鍵奏效，最後奇蹟生還。

▲檢查發現，林女的冠狀動脈有3處嚴重阻塞。（彰化醫院提供）

林女表示，她患有高血壓病史，當天早晨與丈夫外出散步，突然出現劇烈胸悶，無法呼吸的狀況，她立即請丈夫撥打119，然後就倒地失去意識。消防人員說，獲報到場發現林女已無呼吸心跳，立刻展開CPR及使用AED（自動體外心臟電擊器），一邊搶救一邊火速送往彰化醫院，經過5次電擊後，終於摸到微弱脈搏，當時心跳已停止約15分鐘，情況危急。

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通報快、消防隊急救快、醫院快速打通心血管

彰化醫院心導管室主任王彥翔表示，林女到院後發現冠狀動脈有3處嚴重阻塞，立即植入3支支架暢通血流，但還是擔心停止心跳過久，恐引起腦部傷害，因此醫療團隊啟動低溫療法，將林女體溫控制在32至34度之間，以降低腦部代謝、爭取復原機會，經7天觀察，確認腦部幾乎未受影響，目前已轉入一般病房，康復進度良好。

王彥翔指出，該起個案成功搶救的關鍵，1.林女在察覺身體異狀時就快速通報；2.消防人員現場急救又快又準，並恢復脈搏：3.醫院快速找出病因進行心導管手術，「3快」救命毫不僥倖，如果缺一，可能就發生遺憾。

「真的是奇蹟！」消防員吳茂榮說，他曾出勤遇過不少急性心肌梗塞患者，有人是在睡夢中發作、被發現時已無生命跡象，也有人倒在田間或家中太久錯過黃金搶救時間，林女幸運的是，發現異狀就馬上通知家人呼救，為自己爭取生機。

王彥翔說，心肌梗塞發生主因是心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌的血流中斷，心肌缺血缺氧下易引起心室顫動而猝死，症狀有胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等，一旦發生前述情況，一定要馬上叫救護車，千萬別拖延就醫。

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