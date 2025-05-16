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健康網》5大食物護肝小幫手 薑黃、大蒜、蘑菇都上榜

2025/05/16 08:30

醫師指出，大蒜、蘑菇、薑黃等食物中，富含護肝基本不可少的礦物質鋅、硒、硫、穀胱甘肽等營養素，建議日常飲食可多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，大蒜、蘑菇、薑黃等食物中，富含護肝基本不可少的礦物質鋅、硒、硫、穀胱甘肽等營養素，建議日常飲食可多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟不僅具有排毒功能，也是人體重要能量儲藏器官之一。家醫科醫師陳欣湄分享，門診中經常檢測到病人毒物指數高，卻不知毒素從何而來。在無法找到毒素源頭的情況下，護肝3大原則是營養充足、腸道健康、不濫用藥物，尤其建議飲食攝取十字花科蔬菜薑黃大蒜蘑菇酪梨，有助維護肝臟健康。

陳欣湄於臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，功能醫學門診中，時常檢測病人的重金屬、環境塑化劑等毒物，當毒物指數高時，病人常緊張得不知所措，因為有些毒素根本不知從哪裡接觸到的？能找到根源的毒素當然最好，便可直接避免，但當找不到毒物源頭時，提升肝臟解毒功能便成為要務。

陳欣湄表示，肝指數評估有很多標準，例如：GOT、GPT、r-GT、膽紅素等，除這些指標以外，肝臟解毒狀況也是評估項目。她分享曾遇過一位患者，明明吃了10年以上無毒有機食物，生活飲食也都十分講究無毒規範，但塑化劑、重金屬檢測卻仍超標到難以想像的地步。後來，從調理肝臟功能著手後，超標的毒物指數便漸漸恢復正常。

保護肝臟3大原則一次看

陳欣湄說，肝臟是數一數二「甘苦」工作的器官，藥物解毒靠它、腸道食物防守員是它，甚至荷爾蒙的分泌與調控也跟它有關。想要恢復肝臟健康，首先要讓肝臟修復，應掌握以下3大原則：

1.營養充足：飲食補充基本不可少的礦物質鋅、硒、穀胱甘肽、蘿蔔硫素等營養素，有助肝臟健康。

2.腸道健康：腸道營養最後會送到肝臟去做「審查」，因此，若吃太多不健康的食物，其實會間接影響肝臟健康。

3.不濫用藥物：肝臟負責大部分藥物的解毒，不吃過多不必要的藥物，可減輕肝臟負擔。

醫師表示，肝臟負責大部分藥物的解毒，不必要的藥物，切記勿多吃，有助減輕肝臟負擔；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，肝臟負責大部分藥物的解毒，不必要的藥物，切記勿多吃，有助減輕肝臟負擔；情境照。（圖取自shutterstock）

鋅、硒、蘿蔔硫素不可少

至於想要維護肝臟健康，飲食如何才算營養充足？陳欣湄指出，雖然抗氧化、抗發炎、腸道健康營養也與護肝有相關性，但涉及範圍太龐雜，因此推薦可先攝取基本不可少的礦物質鋅、硒、穀胱甘肽、蘿蔔硫素等營養素，並建議多吃以下5種食物，便可獲得護肝重要元素。

十字花科蔬菜：蘿蔔硫素是一種非常重要的肝臟保護化合物，有助於肝臟解毒，還能對抗由空氣污染引起的毒素累積；包括：綠花椰菜、蘿蔔、高麗菜等，均是富含蘿蔔硫素的天然蔬菜。

薑黃：薑黃與肝臟保護的討論研究很多，甚至可協助解毒重金屬，如：鉛、汞、鎘，甚至砷，也可以協助降低身體的慢性發炎。

大蒜：大蒜富含硫，硫對肝臟解毒非常有效。此外還含有硒，硒有助於人體內穀胱甘肽的合成。

蘑菇：富含穀胱甘肽，是肝臟的主抗氧化劑，其他所含成分如：β-葡聚醣、槲皮素等，對免疫健康也有好處。

酪梨：含穀胱甘肽，此外，酪梨本身所含的油脂也對抗發炎有幫助。

陳欣湄強調，每天多吃這些食物，可從生活中增加護肝元素。此外，這些高纖、抗發炎的食物也有益腸道健康，想要養好肝臟，建議就從攝取健康食材開始。

醫師表示，十字花科蔬菜的綠椰菜、高麗菜等富含蘿蔔硫素，有助肝臟解毒，還能對抗由空氣污染引起的毒素累積；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，十字花科蔬菜的綠椰菜、高麗菜等富含蘿蔔硫素，有助肝臟解毒，還能對抗由空氣污染引起的毒素累積；示意圖。（圖取自freepik）

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