健康 > 杏林動態

南投擴大ICOPE檢測 守護長者健康

2025/12/31 10:19

南投推動長者內在能力檢測，明起全面擴大服務量能。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕長者內在能力檢測（ICOPE）納入世界衛生組織（WHO）所倡導的內在能力6大指標，包括認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱。南投縣政府衛生局為協助長者維持身體機能、延緩失能並邁向健康老化，明起將全面擴大ICOPE檢測量能，結合社區醫療群、衛生所、醫療院所及各類社區據點，深入各鄉鎮，讓更多長者在家就能獲得完整的內在能力檢測與後續協助。

衛生局表示，凡65歲以上長者（原住民55歲以上），皆可就近向衛生所、合作醫療院所或社區據點申請ICOPE檢測，長者每年接受一次內在能力檢測即可及早掌握自身健康變化，透過早期發現、早期介入，再配合適當運動、營養補充或醫療諮詢，能有效延緩衰弱，顯著提升生活品質，縣府自2022起推動檢測計畫，全縣共有32家醫事機構及衛生所加入計畫，已累計26406人次接受檢測，並協助6170位長者完成介入與追蹤服務。

長者內在能力檢測，讓家中長輩及早掌握自身健康變化，邁向健康老化。（南投縣衛生局提供）

衛生局指出，南投縣幅員廣大、社區分散，面對明年起ICOPE檢測規模擴大，更需要在地醫療量能共同加入，讓長者不論在山區、平地或偏鄉，都能獲得即時的評估、建議與追蹤服務。因此，衛生局也邀請縣內醫療院所、診所、復健科、家醫科等醫事機構一同加入，一起守護南投長者的健康，希望長者朋友踴躍參與內在能力檢測，共同打造更安全、友善、健康的高齡生活環境。

