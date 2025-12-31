自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》不只孤獨靜養 美網紅9旬阿嬤 4招活出逆齡新人生

2025/12/31 08:18

恆新復健科診所醫師王思恒分享，美國網紅高齡阿嬤Joy（圖右）花費7年半完成造訪63座國家公園壯舉，打破老年只能孤獨養老的觀念，也讓她的壓力減低、免疫增強。（圖擷取自王思恒臉書）

恆新復健科診所醫師王思恒分享，美國網紅高齡阿嬤Joy（圖右）花費7年半完成造訪63座國家公園壯舉，打破老年只能孤獨養老的觀念，也讓她的壓力減低、免疫增強。（圖擷取自王思恒臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者總覺得少動、被照顧的生活安心又安全。不過，恆新復健科診所醫師王思恒分享，生活在美國小鎮、晚年相繼遭逢喪夫、喪子的網紅高齡阿嬤Joy Ryan（Grandma Joy）在孫子介入下，不僅脫離原本與世隔絕的生活，還完成造訪63座國家公園的壯舉，完全顛覆老年只孤獨養老這個觀念。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，2015年Joy阿嬤在孫子Brad提議下，以85歲高齡開始了她的國家公園露營之旅。這對相差50歲的祖孫花費7年半時間、開了8萬公里的路程，並於2023年完成造訪全美63座國家公園。王思恒表示，這個例子證實，心態與生活的轉變，其實對於網紅Joy阿嬤的大腦、免疫系統、肌肉骨骼、壓力與慢性發炎等，均產生了逆齡作用。

為什麼Brad的介入拯救了Joy阿嬤？對此，王思恒提出以下4點具體分析說明：

大腦的可塑性：當Joy阿嬤開始接觸新風景、學習搭帳篷、甚至挑戰激流泛舟時，她的大腦海馬迴會分泌 BDNF（腦源性神經滋養因子）。這就像是大腦的肥料，即使是90歲的大腦，也能長出新的神經連結。

改變「習得性無助」：Joy 阿嬤曾以為自己只能在家養老（習得性無助）。但Brad 的陪伴讓她找回了「自我效能感」，原來即使一身老骨頭還能爬山！這種心態轉變，直接增強了免疫系統功能。

打破「靜養」迷思：傳統觀念常覺得老人家骨頭脆、心臟弱，應該多休息、少勞動。其實這是錯誤認知。Joy 阿嬤證明了生理學上的「用進廢退」，透過持續的低強度戶外活動，如健行，能維持肌肉量並刺激成骨細胞，比吞再多鈣片都有效。

孤獨是種毒，陪伴是解藥：科學研究已經證實，「社會孤立」對死亡率的風險影響，竟然等同於每天抽15根菸，甚至高於肥胖與缺乏運動。當長輩與家人建立緊密連結時，大腦會分泌催產素與多巴胺，這些神經傳導物質能降低皮質醇（壓力荷爾蒙），減少體內慢性發炎。

王思恒表示，Joy 阿嬤曾說：「我這輩子都在照顧別人，現在終於輪到我看世界了。」其實，Brad帶給她的不只是風景，而是「對明天的期待」，這才是最強大的抗老藥物。

