自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

關鍵血管阻塞 「複合式冠脈血流重建」搶救心臟功能

2025/12/31 10:09

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕63歲陳女士3個月前出現呼吸越來越喘、胸悶不適等症狀，到院心導管檢查發現其左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，診斷為缺血性心肌病變，即冠狀動脈阻塞導致的慢性心臟衰竭，醫師採取達文西微創冠狀動脈繞道手術，以左內乳動脈為繞道血管，重新供應左前降支的血流，後續再由心臟血管科醫師進行心導管疏通左迴旋枝的狹窄，術後病患左心室收縮功能明顯進步。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，中年男性、長期吸菸、患有三高、慢性腎臟病或曾有其他血管病變者都屬於冠狀動脈阻塞好發族群，容易出現呼吸喘、胸悶、下肢水腫等症狀，根據衛福部2022年國人死因統計，平均每22分鐘就有1人因心血管疾病死亡，多年來高居10大死因前兩名。

楊凱文說，冠狀動脈疾病在治療選擇上有心導管支架置放及外科手術，前者適用於單一血管狹窄且情況不嚴重或病人手術風險過高；後者則有傳統開胸及達文西微創手術兩種，適用於多條血管嚴重狹窄甚至阻塞的情形，有時則可以採取所謂複合冠脈血流重建的方式，顧名思義是一種結合心臟外科的「微創冠狀動脈繞道手術 （MIDCAB）」與心臟內科的「經皮冠狀動脈介入治療 （PCI）」的治療方式，旨在融合兩者優點，為複雜的冠心病患者提供更佳的血流重建。

他表示，以外科手術而言，傳統開胸手術不僅需要從胸口劃10-15公分的傷口，還得將胸骨鋸開，術後疼痛較明顯，傷口感染或胸骨癒合不良風險相對較高，達文西微創手術則是利用機器人手臂經過三個8毫米的孔洞精準採取左內乳動脈（LIMA），再經由肋骨之間一個約5-7公分的小傷口直接進行血管吻合，形成新的供血管路，改善心肌缺氧的情況。

楊凱文表示，內乳動脈之所以被優先選為主繞道血管，主要是因其長期通暢率遠優於其他血管，臨床研究顯示接至左前降支後，10至15年仍能維持九成以上的通暢率，是目前治療左前降支阻塞最佳選擇。

心導管檢查發現其左前降支完全阻塞以及左迴旋枝的狹窄。（台北慈濟醫院提供）

心導管檢查發現其左前降支完全阻塞以及左迴旋枝的狹窄。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中