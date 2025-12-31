關鍵血管阻塞 「複合式冠脈血流重建」搶救心臟功能

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕63歲陳女士3個月前出現呼吸越來越喘、胸悶不適等症狀，到院心導管檢查發現其左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，診斷為缺血性心肌病變，即冠狀動脈阻塞導致的慢性心臟衰竭，醫師採取達文西微創冠狀動脈繞道手術，以左內乳動脈為繞道血管，重新供應左前降支的血流，後續再由心臟血管科醫師進行心導管疏通左迴旋枝的狹窄，術後病患左心室收縮功能明顯進步。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，中年男性、長期吸菸、患有三高、慢性腎臟病或曾有其他血管病變者都屬於冠狀動脈阻塞好發族群，容易出現呼吸喘、胸悶、下肢水腫等症狀，根據衛福部2022年國人死因統計，平均每22分鐘就有1人因心血管疾病死亡，多年來高居10大死因前兩名。

請繼續往下閱讀...

楊凱文說，冠狀動脈疾病在治療選擇上有心導管支架置放及外科手術，前者適用於單一血管狹窄且情況不嚴重或病人手術風險過高；後者則有傳統開胸及達文西微創手術兩種，適用於多條血管嚴重狹窄甚至阻塞的情形，有時則可以採取所謂複合冠脈血流重建的方式，顧名思義是一種結合心臟外科的「微創冠狀動脈繞道手術 （MIDCAB）」與心臟內科的「經皮冠狀動脈介入治療 （PCI）」的治療方式，旨在融合兩者優點，為複雜的冠心病患者提供更佳的血流重建。

他表示，以外科手術而言，傳統開胸手術不僅需要從胸口劃10-15公分的傷口，還得將胸骨鋸開，術後疼痛較明顯，傷口感染或胸骨癒合不良風險相對較高，達文西微創手術則是利用機器人手臂經過三個8毫米的孔洞精準採取左內乳動脈（LIMA），再經由肋骨之間一個約5-7公分的小傷口直接進行血管吻合，形成新的供血管路，改善心肌缺氧的情況。

楊凱文表示，內乳動脈之所以被優先選為主繞道血管，主要是因其長期通暢率遠優於其他血管，臨床研究顯示接至左前降支後，10至15年仍能維持九成以上的通暢率，是目前治療左前降支阻塞最佳選擇。

心導管檢查發現其左前降支完全阻塞以及左迴旋枝的狹窄。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法