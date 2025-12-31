元旦起擴大疫苗接種 竹市：長者、幼兒「左流右新」健康迎新年

竹市1/1起擴大疫苗接種。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府宣布115年1月1日至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上尚未接種之民眾。市長高虹安表示，提醒符合資格的市民儘早前往竹市三區衛生所及50家合約院所接種。另為提升接種便利性，市府亦於1至2月加開社區接種場次，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒，可同時接種流感與新冠疫苗，建立雙重防護，「左流右新、健康安心」，全家平安迎新年。

高虹安指出，目前正值呼吸道傳染病好發季節，加上春節連續假期將至，屆時返鄉探親、旅遊及聚會活動頻繁，病毒傳播風險將隨之提高。市府配合中央政策，落實「健康安心」施政理念，呼籲市民朋友把握此次擴大公費新冠疫苗接種時機，踴躍完成接種；同時符合流感疫苗公費資格且尚未接種者，也應儘速接種流感疫苗，及早提升自身與家人的免疫保護力，安心迎接春節假期。

衛生局長陳厚全表示，自明年1月1日起，新冠疫苗公費接種對象擴大至滿6個月以上民眾皆符合接種資格。竹市新冠疫苗庫存充足，目前國內公費提供之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，皆具良好保護效果，滿12歲以上民眾可依意願擇一廠牌接種；滿6個月以上至11歲之兒童，則僅可接種莫德納疫苗；另外提醒滿 6個月到未滿5歲首次接種新冠疫苗幼童，建議接種2劑，2劑間隔至少4週（28天），以獲得更完整的保護力，請家長依規定協助孩童完成接種。

衛生局提醒，65歲以上長者及學齡前幼童等高風險族群，感染新冠或流感後併發重症之風險較高，應優先完成疫苗接種。為保護家中長輩與幼兒，鼓勵市民攜家帶眷前往竹市50家新冠疫苗合約院所或三區衛生所，並善加利用1至2月加開之社區接種場次，就近完成流感或新冠疫苗接種，共同守護家人健康。

衛生局呼籲，除儘快完成疫苗接種外，日常維持良好個人衛生習慣同樣重要。請民眾務必落實勤洗手、注意咳嗽禮節；如出現發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應儘量避免出入人多擁擠場所，並配戴口罩及早就醫。有關竹市疫苗接種資訊，請至衛生局網站傳染病防治/流感專區查詢，或撥打1999市民服務專線洽詢。

