跨年夜6都這裡最缺血 台中血庫存量僅剩一半

冷氣團持續南下影響民眾捐血意願。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕冷氣團一波一波南下，中央氣象署預報元旦（1日）將有強烈大陸冷氣團，台中捐血中心反應，每天提供中台灣4大縣市醫療用血需要1千8百袋血液，民眾捐血意願受低溫影響急遽下降，庫存量僅剩一半，其中又以A、O型血最低，A型血液庫存僅剩4.8天（正常為7天），呼籲民眾於跨年假期踴躍挽袖捐血。

氣溫持續下降讓中部民眾減少外出，也重創捐血量，台中捐血中心表示，每天需供應台中、彰化、南投及雲四縣市醫療用血1千8百袋，跨年前血液庫存量尤其是A、O型血為偏低，只有4.8天及5.0天量（正常庫存量為7到10天），是偏低狀態，另包括Ｂ、ＡＢ等各型血型都需捐入。

南屯區熱心民眾一早就去捐血，張姓市民說，捐血可鞭策自己隨時保持健康。

台中捐血中心業務組長趙榮秋表示，血液捐量常受低溫影響，當天氣冷下來，捐血民眾就減少，人數僅是平常7成，而天冷醫院也常發生心血管疾病，用血需求增加，醫院使用量更多導致庫存不平衡。

捐血中心呼籲民眾踴躍挽袖，捐血地點及作業時間請上台中捐血中心官網（https://www.tc.blood.org.tw）查詢，也可線上預約減少等待時間。

