不是只有脂肪肝！醫揭「肝發炎」更易被忽略

適當減重可顯著改善肝臟發炎；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「脂肪肝」人人都聽過，但「肝發炎」這個潛藏更深的健康警訊，卻常被忽略。外科醫師陳威龍提醒，脂肪肝初期症狀輕微，許多民眾因此掉以輕心。然而，若未及時改善飲食與生活習慣，肝臟脂肪堆積將引發慢性發炎反應，進一步演變為「非酒精性脂肪性肝炎（NASH）」，增加肝硬化甚至肝癌風險。

陳威龍在12日於臉書「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」發文指出，肝發炎是肝細胞長期處於氧化壓力與代謝異常下所造成的結果。肝臟會釋放大量發炎相關酵素，如ALT與AST，雖啟動修復機制，但反覆的破壞與修補將導致肝組織纖維化。是通往肝硬化、肝功能衰竭與肝癌的第一步。

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陳威龍也提醒，非酒精性脂肪性肝炎不僅是肝臟的問題，還可能引發全身性慢性發炎，進而影響血糖調控、血脂代謝與心血管健康。若肝臟持續發炎，恐導致胰島素阻抗惡化，提升糖尿病風險；同時也會出現慢性疲倦、免疫力下降，甚至凝血功能異常等症狀。

然而，肝發炎的最大危險在於「無聲無息」。許多患者是在健檢中偶然發現肝功能異常或經影像檢查發現肝臟結構改變時，才驚覺健康亮紅燈。

陳威龍強調對抗肝發炎，減重是首要對策。陳威龍引用臨床研究指出，體重減輕5%，可有效減少肝臟脂肪堆積；若能減重達7%至10%，則有助於明顯改善肝臟發炎狀態，甚至逆轉病程。

除了減重，生活型態的全面調整也同樣重要，包括：

●控制糖分與飽和脂肪攝取

●增加蔬果與全穀類比例

●培養規律運動習慣

●定期健康檢查，追蹤肝功能指數與影像變化

陳威龍呼籲，別讓「脂肪肝只是小病」的觀念掩蓋了更深的健康危機。透過體重控制與生活調整，為肝臟創造修復的機會，也為自己重新點燃健康的希望。

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