自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

三氯乙烯 巴金森氏症危險因子

2024/12/31 05:30

▲在接觸農藥、殺蟲劑與清潔用的有機溶劑時，一定要戴齊裝備，減少口鼻進入體內的機會，以降低日後罹患神經退化路易氏體疾病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲在接觸農藥、殺蟲劑與清潔用的有機溶劑時，一定要戴齊裝備，減少口鼻進入體內的機會，以降低日後罹患神經退化路易氏體疾病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

86歲的高爺爺被女兒用輪椅推進診間時不發一語，眼神有些呆滯，身體動作也顯得緩慢。其實初次見到這樣的病人，「巴金森氏症」這個病名就會進入我腦海中。

高小姐說：「我爸爸越來越遲鈍，也不太講話，每次看他走路都很怕會跌倒。」這樣的主訴，不僅是動作障礙，也包含了整體認知功能，所以我也想到了常見的路易氏體失智症。現在的新觀念認為，巴金森氏症與路易氏體失智症都基於腦內細胞路易氏體病理堆積，堆積在腦幹細胞為主時，就呈現巴金森的動作障礙；堆積在大腦皮質為主時，就呈現失智症狀，也就是說，這是同一個病理機轉的兩種表現。

我很快地將路易氏體疾病常見的症候群詢問了一輪：嗅覺喪失、睡眠中說夢話、嚴重便秘、口水增多、聲音變小、容易嗆咳、走路駝背、夜尿頻繁、視幻覺、精神狀況時好時壞、經常心情憂鬱與焦慮。

高小姐驚訝地說：「怎麼醫師你問到的症狀，我爸爸全部都有耶！」醫師的診斷都是基於一些蛛絲馬跡，然後做幾個可能的猜想，接下來只是去驗證這個猜想。

高小姐說：「爸爸是公務人員退休，不菸不酒，連咖啡也不喝，但是年輕的時候很愛在家裡搞暗房沖洗相片，整個房子都一堆化學味道。」

高爺爺當年所用到的化學藥劑究竟是什麼，難以考查，但是近年來確實有研究指出，長期暴露在常用於金屬脫脂劑、乾洗劑、冷凍劑的三氯乙烯，會增加罹患巴金森氏症的風險。

過去美國海軍陸戰隊基地勒瓊營地，被發現其地下水質受到三氯乙烯的嚴重污染，美國加州大學舊金山分校職業醫學系高曼教授（Samuel Goldman）等人的研究調查，這群退伍軍人日後得到巴金森氏症的機會多出一般大眾70%。這樣有神經毒害的有機溶劑成分，其實就在你我周遭的環境。

接觸有機溶劑 要戴齊裝備

由於可以溶解金屬的油漬，也可溶解於水，一旦工業用水不按照規定排放，污染了地下水源，就極有可能增高區域性的巴金森氏症風險。

目前對於巴金森氏症成因的看法，首要仍是具有神經毒害的環境因子，特別是農藥、殺蟲劑與清潔用的有機溶劑。工作上必須接觸時，一定要戴齊裝備，減少口鼻進入體內的機會，才能降低日後罹患神經退化路易氏體疾病的風險。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

醫學新知

高曼教授追蹤了約16萬名曾於1975-1985年間，服役於美國北卡州海軍陸戰基地勒瓊營地的退伍軍人，檢視他們在1997-2021期間於榮民醫院就醫紀錄，發現至少430名巴金森病患者，與其另一處未受三氯乙烯（C2HCl3,Trichloroethylene,TCE）污染的加州軍營相比，高出70%的罹病風險，驗證三氯乙烯為巴金森氏症重要的環境危險因子。

（文／羅彥宇）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中