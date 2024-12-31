三氯乙烯 巴金森氏症危險因子

▲在接觸農藥、殺蟲劑與清潔用的有機溶劑時，一定要戴齊裝備，減少口鼻進入體內的機會，以降低日後罹患神經退化路易氏體疾病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

86歲的高爺爺被女兒用輪椅推進診間時不發一語，眼神有些呆滯，身體動作也顯得緩慢。其實初次見到這樣的病人，「巴金森氏症」這個病名就會進入我腦海中。

高小姐說：「我爸爸越來越遲鈍，也不太講話，每次看他走路都很怕會跌倒。」這樣的主訴，不僅是動作障礙，也包含了整體認知功能，所以我也想到了常見的路易氏體失智症。現在的新觀念認為，巴金森氏症與路易氏體失智症都基於腦內細胞路易氏體病理堆積，堆積在腦幹細胞為主時，就呈現巴金森的動作障礙；堆積在大腦皮質為主時，就呈現失智症狀，也就是說，這是同一個病理機轉的兩種表現。

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我很快地將路易氏體疾病常見的症候群詢問了一輪：嗅覺喪失、睡眠中說夢話、嚴重便秘、口水增多、聲音變小、容易嗆咳、走路駝背、夜尿頻繁、視幻覺、精神狀況時好時壞、經常心情憂鬱與焦慮。

高小姐驚訝地說：「怎麼醫師你問到的症狀，我爸爸全部都有耶！」醫師的診斷都是基於一些蛛絲馬跡，然後做幾個可能的猜想，接下來只是去驗證這個猜想。

高小姐說：「爸爸是公務人員退休，不菸不酒，連咖啡也不喝，但是年輕的時候很愛在家裡搞暗房沖洗相片，整個房子都一堆化學味道。」

高爺爺當年所用到的化學藥劑究竟是什麼，難以考查，但是近年來確實有研究指出，長期暴露在常用於金屬脫脂劑、乾洗劑、冷凍劑的三氯乙烯，會增加罹患巴金森氏症的風險。

過去美國海軍陸戰隊基地勒瓊營地，被發現其地下水質受到三氯乙烯的嚴重污染，美國加州大學舊金山分校職業醫學系高曼教授（Samuel Goldman）等人的研究調查，這群退伍軍人日後得到巴金森氏症的機會多出一般大眾70%。這樣有神經毒害的有機溶劑成分，其實就在你我周遭的環境。

接觸有機溶劑 要戴齊裝備

由於可以溶解金屬的油漬，也可溶解於水，一旦工業用水不按照規定排放，污染了地下水源，就極有可能增高區域性的巴金森氏症風險。

目前對於巴金森氏症成因的看法，首要仍是具有神經毒害的環境因子，特別是農藥、殺蟲劑與清潔用的有機溶劑。工作上必須接觸時，一定要戴齊裝備，減少口鼻進入體內的機會，才能降低日後罹患神經退化路易氏體疾病的風險。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

醫學新知

高曼教授追蹤了約16萬名曾於1975-1985年間，服役於美國北卡州海軍陸戰基地勒瓊營地的退伍軍人，檢視他們在1997-2021期間於榮民醫院就醫紀錄，發現至少430名巴金森病患者，與其另一處未受三氯乙烯（C2HCl3,Trichloroethylene,TCE）污染的加州軍營相比，高出70%的罹病風險，驗證三氯乙烯為巴金森氏症重要的環境危險因子。

（文／羅彥宇）

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