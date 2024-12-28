斷捨離「有毒」關係 重拾幸福人生

▲若自己無力處理，可向信任的親友或心理師等專業人員求助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

●案例1：阿志和女友表面上感情穩定，但女友常要求阿志什麼事都要順著她。比方說，阿志喜歡和朋友打球，但女友會抱怨這是在浪費時間，並放話說：「如果你愛我就該多陪我，而不是去打球。」

●案例2：小美的父親對她期待很高，常批判學業成績，且忽略其他成就。像小美屢次於繪畫比賽得獎，父親卻說：「畫圖沒路用！」即使考上好的大學，父親仍說：「這剛好而已，沒什麼好驕傲的。」

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●案例3：阿華加入公司才幾個月就發現同事小陳常冷眼相待，並在團隊中散播關於她的負面言論。阿華雖努力表現，但小陳卻帶頭無視貢獻，並公開數落她的提案。

您有類似遭遇嗎？若是肯定的答案，那就正處於有毒的關係，亦即對心理、情緒或整體幸福感產生持續負面影響的人際關係。研究發現，其會帶來壓力，造成焦慮、憂鬱，甚至損害自尊和健康。而這種關係可能發生在愛情、親情、友情或職場中。

遠離情勒、冷暴力、操控狂

◎有毒的關係往往具以下特徵：

●情緒控制：一方利用情緒勒索、冷暴力或威脅來操控對方。

●缺乏尊重：總是侮辱、貶低或質疑對方，讓人感到被輕視。

●付出失衡：一方在關係中付出更多，另一方習慣索取。

●逆行倒施：需要幫忙時未伸出援手，還給予打擊或嘲諷。

●過度干涉：試圖控制對方的一切，讓人感到窒息。

●衝突不斷：爭吵、冷戰頻繁發生，問題始終難以解決。

5招「排毒」方式 勇敢自救

◎「排毒」方式可以這樣做

●識別問題：認清這段關係是否符合有毒的特徵。

●設立界線：明確告知哪些行為無法接受，並堅守底線。

●尋求支持：向信任的親友或心理師等專業人員求助。

●自我照顧：培養健康生活習慣，投入可提升價值感的活動。

●當機立斷：若改善有限，考慮結束或疏遠關係，專注於自我成長。

處理有毒的關係需勇氣和行動，透過溝通尋求改變，並懂得「斷捨離」，以免被「軟土深掘」，賠上健康與人生。（作者為公職臨床心理師）

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