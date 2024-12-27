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健康 > 心理精神

錯誤認知 賭徒欲罷不能

2024/12/27 05:30

▲贏錢時狂喜，輸錢後焦慮及沮喪，是「賭博障礙症」患者的心情寫照；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲贏錢時狂喜，輸錢後焦慮及沮喪，是「賭博障礙症」患者的心情寫照；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

20歲的小張讀大學時，開始接觸賭博。最初只是和同學們打打麻將，然而隨著時間的推移，賭博行為逐漸加重，開始線上博博弈，追求勝利帶來的快感。賭博不再只是娛樂，而是成為了他生活的中心。在父母為他支付地下錢莊的借貸時，小張多次承諾自己不會再賭博，但每次都無法遵守，他仍會在網絡上進行賭博，輸掉的錢也愈來愈多。

賭博障礙症 已被列為精神疾病

在這個過程中，小張的情緒變得非常不穩定。贏錢時狂喜，輸錢後常感到焦慮和沮喪。為了彌補損失，他會不惜說謊花籌措資金，企圖「翻本」。學業、家庭關係和社交生活為此受到嚴重影響。因為不斷撒謊隱瞞自己的賭博問題，和父母的關係越來越緊張。儘管他知道這樣的行為可能帶來後果，但小張無法控制自己的衝動，並且始終感覺自己能夠通過賭博贏回失去的金錢。

賭博障礙症（Gambling Disorder）在2013年被列為正式的精神疾病，是一種慢性會反覆發作的疾病，通常在青少年或成年早期開始出現。

根據流行病學研究，成人群體中大約有0.2-1%符合診斷標準，在青少年中可能高達1-8%。男性比女性更容易出現賭博障礙症，大約是女性的2-3倍。賭博障礙症通常與其他精神障礙共病，如憂鬱症、焦慮症、藥物或酒精使用障礙症，這些共病因素往往加重病情，增加治療難度。

患者有一些典型的錯誤認知，這些認知偏誤加劇了他們無法停止賭博的衝動。

◎賭博障礙症常見錯誤認知

●最常見的錯誤認知是「賭博偏誤」：患者相信自己能夠預測未來的賭博結果，或者相信自己的運氣即將好轉。例如：在一連串的損失後誤認為自己「即將迎來大贏」，因此不願意停止賭博。即使周圍的人苦口婆心勸說別再賭博，錯誤的認知會讓病患持續進行賭博，期望下一輪就能贏回失去的錢。

●第2種常見的錯誤認知是認為可以透過賭博來「彌補損失」：堅信輸掉的錢可以通過再次賭博來得到彌補。病患常常陷入「越賭越想贏回來」的循環，導致他們在經歷長期的財務損失後，仍然無法停止賭博。

●第3種錯誤認知是患者也常常表現出「過度自信」：認為自己比其他人更能控制賭博結果或找到贏錢的策略。這種錯誤認知會導致他們忽略賭博的風險，並且過度依賴賭博來獲得快感或解決問題。

依患者具體情況 制定治療方法

賭博障礙是一個多方面的問題，治療方法應該根據患者的具體情況來制定，並且治療過程可能需要長期的支持和調整。透過綜合的心理治療、藥物干預和社會支持，許多賭博障礙患者能夠實現康復，並重建健康的生活方式。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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