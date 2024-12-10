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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心房顫動 腦中風無聲殺手

2024/12/10 05:30

▲心房顫動不見得會有症狀，也不一定合併高血壓、糖尿病，但會使心房內的血流不順，形成小血塊或血栓子，隨著心臟收縮，塞住血管，引發缺血性中風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲心房顫動不見得會有症狀，也不一定合併高血壓、糖尿病，但會使心房內的血流不順，形成小血塊或血栓子，隨著心臟收縮，塞住血管，引發缺血性中風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

父親的老同學「陳媽媽」日前中風住院，父親希望我就近關心。在我的印象中，陳媽媽的血壓正常，除了輕微肥胖外，沒聽過有什麼慢性病，因此得知她腦中風，讓我很意外。

陳媽媽則說，中風當天她用完早餐，正要走到客廳時，突然左邊手腳不聽使喚，整個身子軟了下去，也瞬間昏了幾秒鐘，幸好沒有撞傷。到急診後幾個小時，就漸漸恢復，雖然左手、左腳依然沉重，但是可以站起來的。

聽到這樣的敘述，我很快就判斷這是「栓塞型中風」，而這個阻塞住腦血流的栓子，經常是由心臟所打出來的。

和陳媽媽對話時，我注意到她的臉部沒有歪斜，左側肢體也很自然，心想這些中風症狀大概已消散，所以我第一個做的檢查，是想要聽聽看心音，因為我懷疑病因是心房顫動。果不其然，陳媽媽的心跳不規則，而且是完全不規律、無法預測「下一跳」，這正是心房顫動的特徵。

心房血流不順導致小血塊

陳媽媽說：「2年前就有家庭醫師跟我說心律不整這件事了，後來我也去找心臟科，他們要我吃藥，而且不能停，我想說我的血壓、血糖都正常，為什麼還要吃藥吃一輩子？」因此她沒有遵醫囑服藥。

其實這樣的情況並不少見，每天都要吃藥，而且還不只一種，到底有什麼好處？尤其是不少人抱持「藥吃多了，會傷肝、傷腎」的想法，況且「現在就好好的，也沒有什麼不舒服，吃完藥也沒有更舒服，不是嗎？」

心房顫動是心臟電傳導路徑老化，盛行率隨年齡增加而增加，不見得會有症狀，也不一定合併高血壓、糖尿病。心房顫動會使心房內的血流不順，導致小血塊或血栓子形成，當流入心室，心臟一收縮，就打出去了。如果是走腦血管動脈的路徑，就會在遠處塞住血管，形成缺血性中風。每日的抗凝血劑，就是為了預防小血塊形成。再者，醫師開藥都會留意肝腎功能，反倒是坊間不明來路的保養品，在沒有血液生化指數參考的狀況下服用，才是危險。

脈搏跳動長短不一要當心

我跟陳媽媽說：「如果你之後還是不吃抗凝血劑，再來的中風就不見得有這麼幸運了！」陳媽媽點點頭。

心房顫動已經成為繼高血壓、糖尿病之外，最重要的腦中風危險因子，不妨摸摸自己的脈搏，如果一跳與一跳的間距長短不一，就要及早去確認是否心房顫動，以做好腦中風的預防。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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