秋燥養生 著重滋陰潤肺 兩道藥食膳 助益氣抗燥

▲白木耳百合蜂蜜甜湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

秋天氣候濕度較低，稍不留意可能會有偶嗽、皮膚癢、便秘的症狀出現，記得要適時適量補充水分。洗澡時，應留意水溫不要太高，沐浴後身體可塗擦乳液保濕；飲食部分少吃上火或鹽分太高的食物，但好的油脂還是要適量攝取。

在中醫藥的養生概念，秋天著重於肺系統的保養，平時亦可運用滋陰潤肺的藥材來照護身體。

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分享兩道可以益氣抗燥的簡單藥食膳：

◎五味子麥門冬雞

●藥食材：五味子、麥門冬、枸杞、玉米鬚、番茄、雞胸肉、香菜、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，番茄切丁、雞胸肉切適中。

2.將步驟1的藥食材（除雞胸肉外）放入鍋中，加入適量水，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，小心放入番茄丁及香菜，續煮10分鐘後，再加入適量鹽拌勻，即可關火備用。

3.平底鍋放入少量油，待熱鍋後，放入雞胸肉，兩面煎熟至金黃色即可起鍋盛盤。

4.先撈起步驟3的蔬果平鋪在步驟4的雞胸肉上面，再淋上步驟3的藥膳湯汁即完成。

●功效：

「麥門冬」性味甘微苦寒，可清心潤肺、瀉熱除煩、行水生津。

「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。

「五味子」性溫，五味俱備，酸鹹為多，可益氣生津、補虛明目。

「玉米鬚」性味甘平，可利水消腫。

「雞肉」性味甘溫，可溫中補虛、含蛋白質及維生素。

「番茄」含維生素C、胡蘿蔔素。

●小叮嚀：素食者去雞肉，改板豆腐取代。

◎白木耳百合蜂蜜甜湯（燜燒罐法）：

●藥食材：白木耳、百合、大棗、嫩薑、蜂蜜

●步驟

1.藥食材洗淨，銀耳泡軟剪碎，嫩薑切片備用。

2.將步驟1的藥食材放入燜燒罐中，加入沸水至8分滿再旋緊上蓋，約30秒後，小心將熱水倒掉。

3.再次加入全熱開水至8分滿（要蓋過藥食材）後，將上蓋旋緊後，靜置1小時後，即可開蓋，最後加入適量蜂蜜調味即可食用。

●功效：

「白木耳」性平味甘，可養胃生津、益氣潤肺。

「百合」性味甘平，可潤肺寧心、解熱。

「大棗」性味甘溫，可補脾益氣、緩倦怠。

「嫩薑」性味辛溫，可除濕、溫胃。

「蜂蜜」性味甘平，可潤肺止咳、潤腸。

●小叮嚀：本道藥膳甜品使用燜燒罐適合上班族運用，居家可改用電鍋法，內鍋水適量，外鍋1-1.5杯水即可。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

▲五味子麥門冬雞。（照片提供／王儀絜）

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